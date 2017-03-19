Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
22-й тур
Волынь
0:1
Заря
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВЕРНИДУБ: «К тем, кто терпит, всегда придет удача»

«Волынь» – «Заря» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 19.03.2017 18:29
  • 177 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Юрий ВЕРНИДУБ: «К тем, кто терпит, всегда придет удача»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Первый тайм я, вместе с ребятами, провалили. Мы не договаривались играть в такой футбол. Показали антифутбол. С такой высокорослой командой, как «Волынь», нужно играть низом, на скорости, разыгрывать мяч, а не выбивать его от ворот. Романюк, Диденко, Миха, Логинов, Петров – как у них можно выиграть мяч вверху таким футболистам как Бонавентуре, Петряк, Калитвинцев, Паулиньо? 
 
Рад, что достучался до команды в перерыве. Задвигались, положили мяч вниз. Появилось много неплохих моментов. Однако жадность со стороны Бонавентуре не дала нам забить. Отдай передачу Любеновичу, и он забежит в пустые ворота вместе с мячом. Бывает. Он нападающий, видимо, сам хотел забить. Самое важное, что дотерпели и забили очень важный мяч. Очки нам были нужны. Мы не увеличили очковый баланс от «Динамо» и увеличили отрыв от «Александрии» на 7 очков. Помнили, что «Олимпик» имеет одну игру в запасе против «Карпат». Поэтому сегодняшние три очка для нас очень важны, и, слава Богу, нам удалось их заработать. Спасибо ребятам. 
 
- Ваше впечатление от молодой «Волыни»?
- Я говорил своим ребятам, что если они думают о легкой прогулке в Луцке, то они ошибаются. Да, есть проблемы, много футболистов ушло, но я снимаю шляпу перед «Волынью» и перед Виталием Кварцяным. У него достаточно талантливая молодежь. Это немаловажный показатель для Академии «Волыни». Дудик, Петров, Чепелюк, Шаповал, Романюк. Многие клубы не отказались бы от этих ребят играя в Премьер-лиге. Сейчас всем нелегко. Такое время. Важно все это перетерпеть, а к тем, кто терпит, всегда придет удача. Самое важное – не помешаться на деньгах. Главное развиваться дальше. 
 
- На ваш взгляд, нужно ли увеличивать количество команд в Премьер-лиге?
- Если честно, то мы привыкли к тому, чтобы было 16 команд. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Смогут ли клубы, которые пополнят элитный дивизион, беспрепятственно пройти от начала до конца этот путь? Не получится ли так, что многие войдут и через 5,6, 10 туров начнут пропадать? Мне сложно ответить на этот вопрос. Первая лига это одни затраты, а Премьер-лига совершенно другие. Тут надо содержать Ю-21, Ю-19, Академию, тренировочные поля. Если у клуба есть возможность, есть хороший президент и спонсоры, то это было бы здорово. Тогда нужно возвращаться к 16 командам. Но давайте посмотрим, сколько клубов останется после этого чемпионата. «Днепр» вопрос, «Волынь» вопрос, «Ворскла»... В «Стали» тоже, как писали, есть определенные проблемы. Да и другие клубы, включая нас – сегодня так, а завтра может быть по-другому. 
 
Все мы должны понимать, в какое время живем. В нашей стране идет война. Падает экономика. Нужно терпение. Возможно, со временем все наладится. 
 
- Может быть, стоит сейчас Премьер-лиге задуматься о том, чтобы оставить одну команду, как это было в советские времена и убрать Ю-21 и Ю-19?
- Возможно, это и правильно. Но в таком случае необходимо хотя бы оставить школу. Откуда-то же надо черпать молодое поколение. Я задумывался над этим. Лучше в такой ситуации отказаться от Ю-21, а оставить Ю-19. Все-таки команды этого возраста участвуют в Лиге чемпионов. Молодые ребята там на хорошем уровне. Если футболист талантливый, то в 19-20 лет он уже может привлекаться к основному составу. 
 
Что касается дубля, то там бывают и такие случаи, когда футболист играет за Ю-21 до 23 лет и от него никак нельзя избавиться, так как есть контракт и он будет досиживать его до упора. Есть руководители. Пусть они думают об этом.
 
- В этом году у «Зари» есть шанс даже зацепиться за Лигу чемпионов…
- Мне приятно слышать от вас такие слова. Многие говорят и пишут – вот у «Зари» стабильность. Но никто не знает, какая это стабильность. Поверьте, у нас тоже много проблем. Проблема №1 – каждые полгода уходят три-четыре основных футболиста. Мы в данный момент переселенцы. У нас нет своей Академии. Спасибо, что Запорожье приняло нас. Появилась возможность взять несколько полей в аренду, здание, где живут ребята из Ю-21 и Ю-19. Теперь они рядом с нами, а не так, как было раньше. Мы в Запорожье, а они в Кременчуге. 
 
Но как бы тяжело ни было, нужно пытаться создать ту ауру, ту команду, в которой будет приятно работать. Мне лично приятно. У нас прекрасный коллектив. Благодарен ребятам за то, что они слышат меня, генерального директора. Идут на уступки, не спешат. Сейчас нужно терпеть, нужно выживать. Не только нам, но и всем. 

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.