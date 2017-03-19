Юрий ВЕРНИДУБ: «К тем, кто терпит, всегда придет удача»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Первый тайм я, вместе с ребятами, провалили. Мы не договаривались играть в такой футбол. Показали антифутбол. С такой высокорослой командой, как «Волынь», нужно играть низом, на скорости, разыгрывать мяч, а не выбивать его от ворот. Романюк, Диденко, Миха, Логинов, Петров – как у них можно выиграть мяч вверху таким футболистам как Бонавентуре, Петряк, Калитвинцев, Паулиньо?

Рад, что достучался до команды в перерыве. Задвигались, положили мяч вниз. Появилось много неплохих моментов. Однако жадность со стороны Бонавентуре не дала нам забить. Отдай передачу Любеновичу, и он забежит в пустые ворота вместе с мячом. Бывает. Он нападающий, видимо, сам хотел забить. Самое важное, что дотерпели и забили очень важный мяч. Очки нам были нужны. Мы не увеличили очковый баланс от «Динамо» и увеличили отрыв от «Александрии» на 7 очков. Помнили, что «Олимпик» имеет одну игру в запасе против «Карпат». Поэтому сегодняшние три очка для нас очень важны, и, слава Богу, нам удалось их заработать. Спасибо ребятам.

- Ваше впечатление от молодой «Волыни»?

- Я говорил своим ребятам, что если они думают о легкой прогулке в Луцке, то они ошибаются. Да, есть проблемы, много футболистов ушло, но я снимаю шляпу перед «Волынью» и перед Виталием Кварцяным. У него достаточно талантливая молодежь. Это немаловажный показатель для Академии «Волыни». Дудик, Петров, Чепелюк, Шаповал, Романюк. Многие клубы не отказались бы от этих ребят играя в Премьер-лиге. Сейчас всем нелегко. Такое время. Важно все это перетерпеть, а к тем, кто терпит, всегда придет удача. Самое важное – не помешаться на деньгах. Главное развиваться дальше.

- На ваш взгляд, нужно ли увеличивать количество команд в Премьер-лиге?

- Если честно, то мы привыкли к тому, чтобы было 16 команд. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Смогут ли клубы, которые пополнят элитный дивизион, беспрепятственно пройти от начала до конца этот путь? Не получится ли так, что многие войдут и через 5,6, 10 туров начнут пропадать? Мне сложно ответить на этот вопрос. Первая лига это одни затраты, а Премьер-лига совершенно другие. Тут надо содержать Ю-21, Ю-19, Академию, тренировочные поля. Если у клуба есть возможность, есть хороший президент и спонсоры, то это было бы здорово. Тогда нужно возвращаться к 16 командам. Но давайте посмотрим, сколько клубов останется после этого чемпионата. «Днепр» вопрос, «Волынь» вопрос, «Ворскла»... В «Стали» тоже, как писали, есть определенные проблемы. Да и другие клубы, включая нас – сегодня так, а завтра может быть по-другому.

Все мы должны понимать, в какое время живем. В нашей стране идет война. Падает экономика. Нужно терпение. Возможно, со временем все наладится.

- Может быть, стоит сейчас Премьер-лиге задуматься о том, чтобы оставить одну команду, как это было в советские времена и убрать Ю-21 и Ю-19?

- Возможно, это и правильно. Но в таком случае необходимо хотя бы оставить школу. Откуда-то же надо черпать молодое поколение. Я задумывался над этим. Лучше в такой ситуации отказаться от Ю-21, а оставить Ю-19. Все-таки команды этого возраста участвуют в Лиге чемпионов. Молодые ребята там на хорошем уровне. Если футболист талантливый, то в 19-20 лет он уже может привлекаться к основному составу.

Что касается дубля, то там бывают и такие случаи, когда футболист играет за Ю-21 до 23 лет и от него никак нельзя избавиться, так как есть контракт и он будет досиживать его до упора. Есть руководители. Пусть они думают об этом.

- В этом году у «Зари» есть шанс даже зацепиться за Лигу чемпионов…

- Мне приятно слышать от вас такие слова. Многие говорят и пишут – вот у «Зари» стабильность. Но никто не знает, какая это стабильность. Поверьте, у нас тоже много проблем. Проблема №1 – каждые полгода уходят три-четыре основных футболиста. Мы в данный момент переселенцы. У нас нет своей Академии. Спасибо, что Запорожье приняло нас. Появилась возможность взять несколько полей в аренду, здание, где живут ребята из Ю-21 и Ю-19. Теперь они рядом с нами, а не так, как было раньше. Мы в Запорожье, а они в Кременчуге.

Но как бы тяжело ни было, нужно пытаться создать ту ауру, ту команду, в которой будет приятно работать. Мне лично приятно. У нас прекрасный коллектив. Благодарен ребятам за то, что они слышат меня, генерального директора. Идут на уступки, не спешат. Сейчас нужно терпеть, нужно выживать. Не только нам, но и всем.