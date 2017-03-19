Виктор ВАЦКО: «По сравнению с Кучуком, Гаал – гастарбайтер-шарлатан»

Известный комментатор Виктор Вацко высказался о новом тренере «Стали» - Леониде Кучуке.
«Футбол «Сталі» під керівництвом Кучука показує, що Гаал як тренер - заробітчанин-шарлатан. Разюча різниця!», - написал Вацко в своем Twitter.
Напомним, под руководством Кучука «Сталь» провела 4 матча в УПЛ, в которых набрала 10 очков при разнице мячей - 8:1.
Футбол Сталі під керівництвом Кучука показує, що Гаал як тренер - заробітчанин-шарлатан. Разюча різниця! 👏🏻— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 18 березня 2017 р.
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