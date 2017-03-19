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Виктор ВАЦКО: «По сравнению с Кучуком, Гаал – гастарбайтер-шарлатан»

Украинский журналист по достоинству оценил результаты команды из Каменского во второй части сезона

  • 19.03.2017 16:50
  • 631 просмотров
  • 1 комментария
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Известный комментатор Виктор Вацко высказался о новом тренере «Стали» - Леониде Кучуке.

«Футбол «Сталі» під керівництвом Кучука показує, що Гаал як тренер - заробітчанин-шарлатан. Разюча різниця!», - написал Вацко в своем Twitter.

Напомним, под руководством Кучука «Сталь» провела 4 матча в УПЛ, в которых набрала 10 очков при разнице мячей - 8:1.

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Комментарии
    Юрий Гордиенко
    online
      Юрий Гордиенко, 19.03.2017 17:03
    +3
    У порівнянні з Дмитром Джулаєм та Денисом Босянком, Віктор Вацко - хитрожопий флюгер, який дуже любить гроші.
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