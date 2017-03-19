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Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Мидлсбро

Подопечные Жозе Моуриньо поднялись на пятое место в турнирной таблице

  • 19.03.2017 16:28
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Чемпионат Англии. 29-й тур

«Мидлсбро» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3
Голы: 0:1 – 30 Феллайни, 0:2 – 62 Лингард, 1:2 – 77 Жестед, 1:3 – 90 Валенсия.

«Мидлсбро»  – Вальдес, Эспиноса, Фабио, Барраган, Гибсон, Лидбиттер (Жестед, 67), Клейтон, Даунинг, де Рон, Рамирес (Траоре, 68), Негредо.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Байи, Валенсия, Кэррик, Янг, Мата (Рохо, 69), Феллайни, Лингард (Марсьяль, 80), Рэшфорд (Дармиан, 90).

Предупреждения: Джонс (25), Клейтон (33).

Источник — Sport.ua

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