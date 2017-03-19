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29-й тур
Мидлсбро
1:3
Ман Юнайтед
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Мидлсбро — Манчестер Юнайтед — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед»

  • 19.03.2017 17:04
  • 94 просмотров
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В поединке 29-го тура АПЛ «Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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