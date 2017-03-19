Планы Динамо: четыре выходных и спарринг с Ворсклой

После пятничного матча Лиги Пари-Матч «Динамо» - «Черноморец» (2:1) вызванные в ряды национальных сборных разных стран мира динамовцы покинули расположение клуба.

Оставшимся же футболистам наставник команды Сергей Ребров предоставил четыре выходных дня.

Вернутся к тренировочному процессу динамовцы в среду, во второй половине дня проведя на клубной базе в Конча-Заспе плановую тренировку. В четверг и пятницу «бело-синие» также будут тренироваться, а в субботу, 25-го марта, проведут контрольный матч с полтавской «Ворсклой».

На следующей неделе в расположение «Динамо» начнут возвращаться игроки из своих сборных. Ближайший официальный поединок киевляне проведут 1 апреля (базовая дата тура) в гостях против команды, занявшей по итогам первого этапа турнира пятое место. На данный момент это «Олимпик», однако если подопечные Санжара в перенесенном матче с «Карпатами» наберут хотя бы одно очко, на пятое место опустится «Александрия».