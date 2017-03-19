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КОНОПЛЯНКА: Селезнева в Турции полиция на вертолетах не может догнать

Полузащитник сборной Украины подшутил над партнером по команде

  • 19.03.2017 15:53
  • 3811 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка продолжает подшучивать над своими партнерами по команде. На этот раз досталось Евгению Селезневу из «Карабюкспора».

«Тут можно ехать 360 км/ч на трассе. Я шучу, конечно. Я не как Селезнев, который рекорды ставит в Турции. Полиция его не может на вертолетах догнать.

Не хочу что-то говорить, а то он расцветет еще больше. Султан!» – сказал Коноплянка.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Ігор Мікула
    online
      Ігор Мікула, 19.03.2017 16:17
    +6
    почуття гумору в нього таке з багате, як і ігрова практика
    Ссылка
    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 19.03.2017 17:02
    0
    Ігор Мікула, 19.03.2017 16:17
    почуття гумору в нього таке з багате, як і ігрова практика
    В тебе аналогічна ситуація
    Ссылка
    Ігор Мікула
    online
      Ігор Мікула, 19.03.2017 17:12
    0
    Valetin Gjokaj, 19.03.2017 17:02
    Ігор Мікула, 19.03.2017 16:17
    почуття гумору в нього таке з багате, як і ігрова практика

    В тебе аналогічна ситуація
    неа, в мене султанів-корешів нема(
    Ссылка
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