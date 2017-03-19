Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка продолжает подшучивать над своими партнерами по команде. На этот раз досталось Евгению Селезневу из «Карабюкспора».
«Тут можно ехать 360 км/ч на трассе. Я шучу, конечно. Я не как Селезнев, который рекорды ставит в Турции. Полиция его не может на вертолетах догнать.
Не хочу что-то говорить, а то он расцветет еще больше. Султан!» – сказал Коноплянка.
Источник — #FootballHub
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почуття гумору в нього таке з багате, як і ігрова практика
В тебе аналогічна ситуація
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