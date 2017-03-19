Кваме КАРИКАРИ: «К сожалению, мы не в первой шестерке»

Интервью клубной пресс-службе после матча с «Александрией» дал автор хет-трика Кваме Карикари.



- Кваме, сегодня ты забил три мяча в ворота соперника. Для тебя такое впервые в карьере?

- Когда играл в Турции, мне удавалось уже забить три мяча в одном матче, так что сегодняшний хет-трик уже второй в моей карьере.



- Сегодня свой первый мяч ты забил с пенальти. На тренировках отрабатываешь этот футбольный элемент?

- Нет, на тренировках не отрабатываю пенальти. Это всё чувство, когда в игре ты чувствуешь, что можешь пробить и забить пенальти, то идешь и бьешь. Если же такой уверенности нет, а есть определенные в этом сомнения, то за это не берешься. Поэтому пенальти на тренировках и во время матча – это совершенно разные вещи. Во время игры, когда тебя поддерживают болельщики, совсем другая ответственность при пробитии 11-метрового удара.



- Можно ли сказать, что пропущенный мяч разбудил команду?

- Наверное, да. Мы слишком медленно начали, пропустили первыми гол и этот гол нас в чем-то разбудил. Хорошо, что нам удалось сравнять счет еще в первом тайме. В перерыве тренер нам объяснил, что нужно делать, соответственно мы выполнили его установку и реализовали всё, что могли.



- Команда набрала 10 очков в четырех матчах. В чем секрет успеха?

- Думаю, что причина успеха – это наш тренер. То, как он нас тренирует, как он с нами общается, что он нам говорит – это основная причина нашего успеха.



- Какие эмоции испытываешь после победы?

- Отлично себя чувствую. Думаю, мы всем доказали, что заслуживаем быть в первой шестерке, но, к сожалению, мы не в ней.