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Антонио ВАЛЕНСИЯ: «Чувствую себя на 21 год»

Хавбек «МЮ» переживает вторую молодость

  • 19.03.2017 12:33
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Антонио Валенсия рассказал о том, как проходил процесс его переквалификации из вингера в крайнего защитника.

«Сэр Алекс ставил меня на позицию крайнего защитника в нескольких матчах, и, думаю, после этого он постепенно начал понимать, что я могу обороняться, - сказал Валенсию в интервью клубному журналу Inside United. – Дэвид Мойес также использовал меня в этой роли в нескольких играх, а потом пришел Луи ван Гал, и я стал играть много».

«Я неплохо проявил себя на этой позиции, и Луи стал постоянно использовать меня в качестве правого защитника. Теперь пришел босс, и он дал мне возможность действовать по всему правому флангу, от чего я получаю настоящее удовольствие».

31-летний Валенсия также рассказал, что пока возраст не влияет на его физическую форму.

«Я чувствую себя так, как будто мне всё ещё 21 год. Конечно, я изменился с тех пор, как я приехал в Англию, но сохранил желание упорно тренироваться, прогрессировать и выступать за «Манчестер Юнайтед». Я благодарен нашему клубу за то, что он помог мне осуществить мечту, и сделаю всё возможное, чтобы играть на самом высоком уровне как можно дольше».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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