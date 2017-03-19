Антонио ВАЛЕНСИЯ: «Чувствую себя на 21 год»

Антонио Валенсия рассказал о том, как проходил процесс его переквалификации из вингера в крайнего защитника.



«Сэр Алекс ставил меня на позицию крайнего защитника в нескольких матчах, и, думаю, после этого он постепенно начал понимать, что я могу обороняться, - сказал Валенсию в интервью клубному журналу Inside United. – Дэвид Мойес также использовал меня в этой роли в нескольких играх, а потом пришел Луи ван Гал, и я стал играть много».



«Я неплохо проявил себя на этой позиции, и Луи стал постоянно использовать меня в качестве правого защитника. Теперь пришел босс, и он дал мне возможность действовать по всему правому флангу, от чего я получаю настоящее удовольствие».



31-летний Валенсия также рассказал, что пока возраст не влияет на его физическую форму.



«Я чувствую себя так, как будто мне всё ещё 21 год. Конечно, я изменился с тех пор, как я приехал в Англию, но сохранил желание упорно тренироваться, прогрессировать и выступать за «Манчестер Юнайтед». Я благодарен нашему клубу за то, что он помог мне осуществить мечту, и сделаю всё возможное, чтобы играть на самом высоком уровне как можно дольше».