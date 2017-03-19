Гари КЭЙХИЛЛ: «Теперь мы можем расслабиться»

Автор победного гола Гари Кэйхилл считает, что команда прошла сложное испытание в матче со «Стоуком».



Кэйхилл забил победный мяч за три минуты до конца матча с «гончарами», принес «синим» три очка и, пусть даже временно, увеличил наш отрыв на первой строчке АПЛ до 13-ти очков. Это случилось после того, как Виллиан открыл счет, а «Стоук» свел его усилия на нет, реализовав пенальти, назначенный за то, что Кэйхилл уронил в штрафной Джонатана Уолтерса.



«Когда я допустил ошибку, я подумал, что это достаточно спорный момент, я не так сильно фолил, но, тем не менее, хотелось все исправить, так что я был рад забить гол. Мне кажется, я не раз в этом сезоне доказывал, что у меня есть характер, как и у команды, и иногда судьба тебя за это вознаграждает».



Как и ожидалось, этот матч оказался одним из самых сложных в этом сезоне. В частности, противник слишком активно пытался нейтрализовать Диего Косту, и Педро пару раз получил по ногам по время слишком грубых отборов в исполнении физически сильных игроков «Стоука».



«Все было так, как мы и ожидали, — говорит Кэйхилл. — Мы знали, что будет сложно. Я смотрел их матч с «Сити» и видел, как они их огорчили. Они были очень организованными, и сегодня было то же самое. Они создали нам проблемы, но мы продолжили играть и создавать моменты, и, к счастью, мы сделали то, что было нужно. На этом этапе нужны только победы».



Защитник отметил, что команды выполнила свои задачи на март, теперь давление будет оказываться на тех, кто преследует нас в гонке за титулом.



«Невероятно, но у нас в этом месяце было только два матча АПЛ, и мы говорили о том, каким может быть отрыв, нам удалось одержать две победы, это была наша цель в начале месяца, а теперь мы можем расслабиться и спокойно наблюдать за матчами в воскресенье», — говорит он.



«Уверен, наши соперники в борьбе за титул будут испытывать давление в этих матчах, они могут собраться и добиться результата, но я оказывался в таких ситуациях, когда лидер добивается результата, а потом предстоит играть вам. Это усиливает давление».