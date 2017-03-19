Сергей МЯКУШКО: «Каждый, кто приходит на стадион – важен для нас»

Однією з найпомітніших фігур на полі у грі проти «Зірки» був півзахисник Сергій Мякушко. Після матчу він виглядав злегка розчарованим, адже перемога «Ворскли», здавалося, була так близько...



- Сьогодні команда горіла бажанням перемогти, але чогось не вистачило. Чого саме?

«Зірка» добре організована команда. З ними було непросто. Виникали моменти як у нас, так і у них, але результат цього матчу - нічия. Напревеликий жаль, не виграли сьогодні. Можу сказати за себе та за інших наших хлопців, що ми намагалися виконувати те, про що нас просили перед грою тренери. Шкода, що не перемогли.



- Уже в третій грі поспіль вболівальники хвалять тебе, незважаючи на те, що команді ніяк не вдається перемогти...

- Ми всі - одна команда, і неправильно було б акцентувати увагу на комусь одному. Тим більше, що поки ми не можемо дати вболівальникам того, чого вони від нас чекають. Сподіваюся, у найближчому поєдинку нам вдасться здобути першу весняну перемогу. Докладемо максимуму зусиль, аби будь-що цього досягти.



- У ході другого тайму пішов дощ, і «Ворскла» стала бити з далеких дистанцій. Діяли по погоді?

- Звичайно, це один із факторів, який, чом би й ні, можна було використовувати на користь собі. Дощ, слизький газон, воротар, напевно, не особливо впевнено себе почуває за таких умов. Тому забити, коли йшов дощ - це був один із способів.



- Після гри команда за традицією підійшла подякувати ультрас 22-го сектору за підтримку. Після відбувся такий енергетичний момент єднання і загальне фото на пам'ять. Як команда це сприйняла?

- Це дуже і дуже важливо для всіх нас. У цей не надто веселий для нас час кожен, хто приходить на стадіон - особливий для нас. Нічого не залишається іншого, як ще більше старатися виправдати їхні сподівання.



- 25 березня, під час паузи у чемпіонаті, «Ворскла» у столиці проведе товариську гру з рідним для Вас київським «Динамо». Якось по-особливому будете налаштовуватися на цей матч?

- Нічого надзвичайного, просто хороший спаринг, який для нас буде корисним. Намагатимемося виконувати все, що вимагає від нас головний тренер. Будемо награвати ті комбінації, що ми їх проходимо під час повсякденних тренувань. Думаю, багато хто отримає ігрову практику з «Динамо». Зайвим це не буде. Просто зіграємо товариську гру собі в задоволення.