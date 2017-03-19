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Владимир МАЗЯР: «Лучше не портить себе нервы, а закончить с футболом»

Наставник «Вереса» - о скандальном матче против «Колоса»

  • 19.03.2017 11:12
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ФК Верес
© ФК Верес

Головний тренер НК «Верес» Володимир Мазяр прокоментував поразку від «Колоса»:

- Складно коментувати, коли стараєшся щось будувати, а твориться таке свавілля, дуже складно. Ми живемо в Україні, розпочалося друге коло, де футбол відходить на інший план. Виходить суддівство, інші підводні течії. Цікаве інше. Зозулі ламають носа, і навіть немає жовтої картки, хоча там чиста червона. Потім у нас захисник помилився. Але то таке. Хоча граючи вдома ми отримали два пенальті, і це при тому, що всі фоли в наш бік. Видно, нас там не хочуть бачити. Повірте, це тільки початок. Усі говорять, що я емоційний, що погано веду себе з суддями. Скажіть, невже команда заслужила такого ставлення? Я взагалі ту ліцензію PRO, яку отримав, можу віддати і не псувати собі нерви, закінчити з тим футболом. Це не футбол, це явище, що було на футбольному полі. Команда грала проти 14-ти гравців. Коли другий гол забивали, я стояв навпроти бокового судді, він був чисто забитий. Але, що нас не вбиває, те робить нас сильнішими. Футболісти старалися грати на перемогу. Ми побачили ті реалії, з якими зіштовхнеться «Верес». Це тільки початок. Нас очікує виїзд до Краматорська. Я ще до гри знав, що в нас Борзенко отримає четверту картку. Тепер він пропускає гру. Якщо копнути глибше, то краще з футболом закінчувати. Дякую вболівальникам, але сьогодні відбулося явище, що називається український футбол.

Источник — ФК Верес

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