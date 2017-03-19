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Алексей ДОВГИЙ: «Наша цель – побеждать»

Защитник «Стали» прокомментировал победу над «Александрией»

  • 19.03.2017 10:49
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Интервью клубной пресс-службе после матча с «Александрией» дал защитник каменчан Алексей Довгий.

- Алексей, какие эмоции испытываешь после такой победы?
- Эмоции после победы всегда положительные. Мы не смотрим на соперника, а делаем свою работу. У нас задача побеждать в каждой игре, и мы стараемся ее выполнять. И я безумно рад вернуться на поле и сыграть в официальном матче, поскольку с августа для меня это первая официальная игра. Поэтому эмоции меня переполняют. Очень рад, что такой вот мой дебют получился, и команда выиграла, показав хороший результат. Да, потом будем еще разбирать моменты, что получалось, а что нет, но, как говорят, счет останется.

- «Александрия» для «Стали» соперник принципиальный, еще с первой лиги. Как настраивались на игру?
- Для нас каждый соперник принципиальный. Мы сейчас очень сожалеем о том, что не попали в первую шестерку, но при этом в данный момент играем с командами, которые будут бороться за еврокубки, поэтому хорошо проверить себя на фоне таких команд. А такого нет – принципиальный соперник или нет. На каком мы месте команда не шла, мы выходим на поле и делаем свое дело. Нас тренер только на это настраивает.

- А есть стимул бороться за седьмое место?
- У нас сейчас новые тактические семы, и мы и отрабатываем и доводим их до автоматизма. Конечно, стимул есть. Ну а что нам бросить играть? Нет, конечно, мы будем стараться показывать хороший футбол и добиваться результата. И следующий чемпионат всё расставит на свои места, всё тогда будем совсем по-другому.

- За четыре игры «Сталь» набрала 10 очков. В чем секрет успеха?
- Все работают друг за друга. У нас есть цель. Мы выходим на поле и наша цель – это побеждать. У нас хороший коллектив, хорошие исполнители, и мы добиваемся поэтому результата. Мы к этому идем все вместе.

- После игры вы традиционно общались с болельщиками, о чем говорили?
- Думаю, что болельщикам понравилось. Тем более, что мы проигрывали по ходу матча, и нам удалось перевернуть такую непростую игру. Конечно, они благодарны нам за победу, они поддерживают нас, а мы им благодарны за поддержку. Хотелось бы, чтобы болельщиков приходило больше, но надеюсь, что своей игрой мы вернем людей на трибуны.

Источник — ФК Сталь Каменское

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