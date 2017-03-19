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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Я не говорил, что мы выиграем титул»

Наставник «Манчестер Сити» обещал лишь упорно работать

  • 19.03.2017 10:47
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Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он не является гарантией трофеев и успеха того же уровня, которого он добивался в своих предыдущих клубах «Барселоне» и «Баварии».На текущей неделе «горожане» покинули Лигу Чемпионов, и это означает, что Кубок Англии остается последней реальной надеждой для Гвардиолы завершить свой дебютный сезон на «Этихад» с трофеем.

Однако испанский тренер настаивает, что он изначально не обещал никаких трофеев «Сити». Гвардиола лишь обещал упорно трудиться.

«Такого никогда не было, чтобы я пришел и сказал, что мы выиграем титул. Я никогда не говорил, что мы выиграем требл, я никогда не говорил, что мы выиграем дубль. Я никогда не говорил подобного, заступая на работу в «Барселоне».

«Я обещал много работать. Немногие способны обойти меня в этом, я много тружусь, и я горжусь этим. В своей жизни я никогда не обещал трофеев, даже когда приходил в «Баварию» после требла Юппа Хайнкес. Никогда. Только упорно трудиться».

«Не все футбольные тренеры в мире выигрывают трофеи каждый сезон. Это нормальная ситуация, и моя карьера в этом отношении является исключением. Конечно, мы хотим выигрывать трофеи, каждый хочет трофеи. Мы играем ради этого и сражаемся за это».

«Когда я пришел сюда, то говорил, что хочу играть хорошо, выигрывать матчи и выигрывать трофеи. Конечно, хочу выигрывать их как можно больше, но, думаю, все мои коллеги в Премьер-Лиге и в мире из больших клубов мыслят так же».

«Здесь со мной связаны большие ожидания, потому что я многое выиграл в «Барселоне» и «Баварии», но иногда ты не побеждаешь. Я стараюсь учиться на этом и говорить с близкими мне людьми о том, как мы можем прибавить и стать лучше как команда в следующем сезоне».

«Это работа, у которой нет конца. Всегда можно стать еще лучше. Именно поэтому я уверен, что в следующем сезоне мы станем лучше», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Источник — Fapl.ru

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