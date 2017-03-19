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Ведран Чорлука пропустит матч Хорватия - Украина

Сборная Хорватии лишилась своего капитана

  • 19.03.2017 10:32
  • 298 просмотров
  • 2 комментария
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Один из лидеров сборной Хорватии Ведран Чорлука не сыграет в матче отбора на ЧМ-2018 против сборной Украины.

Капитан национальной команды получил травму в игре чемпионата России «Локомотив» - «Спарта» (1:1).

По сообщению российских СМИ Чорлука пропустит несколько недель.

Напомним, матч Хорватия – Украина состоится 24 марта.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 19.03.2017 11:08
    0
    Шева накаркал...
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 19.03.2017 11:11
    0
    Ну і зря, краще вже пара Віда-Чорлука (якому скоро 32 роки) чим Віда-Ловрен з Лiверпуля.
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