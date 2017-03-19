Ведран Чорлука пропустит матч Хорватия - Украина

Один из лидеров сборной Хорватии Ведран Чорлука не сыграет в матче отбора на ЧМ-2018 против сборной Украины.
Капитан национальной команды получил травму в игре чемпионата России «Локомотив» - «Спарта» (1:1).
По сообщению российских СМИ Чорлука пропустит несколько недель.
Напомним, матч Хорватия – Украина состоится 24 марта.
Источник — Sport.ua
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