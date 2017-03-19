Матч Первой лиги «Верес» - «Колос» (2:3) завершился скандалом. Болельщики ровенчан пытались устроить самосуд над главным арбитром встречи Андреем Шандором.
Рефери назначил два пенальти в ворота хозяев, что вызвало буру негодования у болельщиков «Вереса», которые после завершения поединка попытались прорваться к Шандору и «поговорить» с ним. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ для успокоения самых буйных.
Источник — Sport.ua
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