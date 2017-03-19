это австрийцы!еще бы сказал что очкуеш от того что полы в отеле несут хорватскую символику - в кл...

Ну ведь это работает ! В свое врем Ковалев побил деда Хопкинса и стал крутым!

Все равно против Лома нет приема! Ломаченко Вася будет десять лет лучшый в мире!!! *YAHO...

трудно быть Богом (с)

Головкин в этом бою выглядел хреново и победа не убедительная. Тактики на бой нет, выехал за счет...

Які можуть бути сумніви? Головкін чемпіон, ще й нокдаун був, тут без сумнівів....