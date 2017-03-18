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Жозе МОУРИНЬО: «Игрок попросил банан, и это не смешно» 23:10 — Юра Сагайдак Во что превращается?! Что тут такого ?Не понимаю таких как ты, то что "кое-где" доги ра... 23:08 — Юра Сагайдак Проблема в том что во время игры в футбол ты можешь стать, скушать банан и продолжить. Это минима...