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Как сборную Украины встречали в австрийском отеле

Украинская команда разместилась в австрийском селении Бад-Тацмансдорф

  • 18.03.2017 22:15
  • 898 просмотров
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Youtube-канал Александра Глывинского
© Youtube-канал Александра Глывинского

Сборная Украины добралась до Австрии, где проведет сборы перед матчем с хорватской командой. Нашу команду тепло встретило руководство ит персонал отеля Авита в селении Бад-Тацмансдорф. З украинским флагом, аплодисментами и под гимн Евро-96 Football`s coming home, солбщает пресс-атташе сборной Александр Глывинский.

Источник — Sport.ua

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