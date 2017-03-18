Сборная Украины добралась до Австрии, где проведет сборы перед матчем с хорватской командой. Нашу команду тепло встретило руководство ит персонал отеля Авита в селении Бад-Тацмансдорф. З украинским флагом, аплодисментами и под гимн Евро-96 Football`s coming home, солбщает пресс-атташе сборной Александр Глывинский.
Источник — Sport.ua
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