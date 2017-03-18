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25-й тур
Вердер
3:0
РБ Лейпциг
18.03.2017, FT

Вердер — РБ Лейпциг — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Вердер» — «РБ Лейпциг»

  • 18.03.2017 22:05
  • 124 просмотров
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В поединке 25-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «РБ Лейпциг» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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