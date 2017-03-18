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22-й тур
Ворскла
0:0
Звезда
18.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Василий САЧКО: «Неделя действительно была не из лучших в жизни»

«Ворскла» – «Звезда» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «ворсклян»

  • 18.03.2017 21:10
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vorskla.com.ua, Василий Сачко
© vorskla.com.ua, Василий Сачко
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:
 
- Настраивали ребят сегодня на победу. В первом тайме не хватало остроты, во втором тайме добавили и создали ряд моментов. Я думаю, что сегодня полностью было наше преимущество, но, к сожалению, мы не забили. Мы хорошо изучали соперника, мы смотрели, мы проанализировали ошибки в тех играх, где мы просто подарили очки. И сегодня меня радует, что мы более-менее надежно сыграли в обороне. В атаке нанесли, если мне не изменяет память, около 20-ти ударов. Нацеливали своих ребят на более агрессивную игру в атаке, но счет на табло 0:0. Очко в нынешней ситуации для нас не так радостно, но – что есть.
 
- Наверное, для вас была эмоционально сложная неделя, потому что не попасть в шестерку очень обидно. Наверное, вам добавило негативных эмоций и обращение от фанатов, притом, что это неофициальный сайт. Как вы себя чувствуете?
- Вы знаете, я не хочу обращать внимание, комментировать. Есть люди, которые поддерживают, я имею в виду, тех же фанатов и ультрас, и автофаны – было много звонков в поддержку. Неделя действительно была не из лучших в жизни. Но мы сегодня в таких реалиях находимся, где нужно работать, поднимать голову, вставать, если тебя где-то уронили, и работать дальше.
 
Мы пообщались, побеседовали с ребятами, потому что нам все равно дальше работать, жить, трудиться, радовать болельщиков. Потому что они ждут от нас побед. Да, перед нами ставились задачи попадания в шестерку, но мы с вами встречаемся, и вы видите, сколько у нас происходит изменений. Ни в коем случае это не снимает с меня ответственности – наоборот, вся ответственность висит на мне, и в первую очередь спрашивают с меня, как с тренера. У нас действительно очень много перемен, и эти перемены коснулись нас мгновенно, большие перемены у нас произошли за месяц. С нами работает сейчас много и молодых ребят, кого-то готовим, кто-то в ближайшее время появится, уже выйдет на поле, кто-то уже в 18 попадает.
 
Есть такая пословица «От славы до ненависти один шаг», и меня беспокоят те люди, которые вчера тебе в глаза одно говорили, а сегодня все перевернулось. Такие реалии, такая наша тренерская работа, и тренер должен выдерживать эти моменты. И для меня в жизни это тоже хороший урок. Хорошее такое испытание – это уже не из рассказов, а из чувств, из тех эмоций, которые происходят внутри.
 
Но я вас хочу заверить, что у нас в коллективе нормальная атмосфера, хорошая, рабочая, думаю, результат не заставит долго ждать. Тяжелые и непростые игры ждут нас впереди – сегодняшняя игра, вы видели, тоже непростая, когда мы столкнулись с обороной насыщенной. Мы на протяжении всей игры её контролировали, мы владели больше инициативой, мы создавали больше. Хотелось, конечно, создать еще больше конкуренцию. Хотелось бы нам и нападающего иметь таранного типа, который бы более агрессивный был в атаке. Хотелось бы еще две-три позиции усилить более скоростными ребятами – и это произойдет, может быть, не сегодня, но завтра, послезавтра. Придет время – об этом мы говорим и беседуем с нашими руководителями.

Источник — Sport.ua

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