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Торино и Интер разошлись миром

Состоялся первый поединок 29-го тура итальянской Серии А

  • 18.03.2017 20:58
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ФК Интер Милан
© ФК Интер Милан

Чемпионат Италии. 29-й тур

«Торино» – «Интер» – 2:2
Голы: Базелли, 33, Аккуа, 59 – Кондогбиа, 27, Кандрева, 69

«Торино»: Харт, Россеттини, Молинаро, Дзаппакоста, Моретти, Базелли (Лопес, 85), Лукич, Итурбе (Яго Фальке, 70), Аккуа, Ляйич (Бойе, 65), Белотти.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Кондогбиа (Брозович, 76), Банега (Эдер, 60), Медель (Мурильо, 57), Кандрева, Гальярдини, Перишич, Икарди.
Предупреждение: Лопес (90)

Источник — Sport.ua

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