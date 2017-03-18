Динамо не будет возвращать Макаренко

Информация о том, что киевское «Динамо» якобы рассматривает вариант с заключением нового контракта со своим бывшим защитником Евгением Макаренко, не соответствует действительности.
С тех пор, как после окончания предыдущего соглашения между клубом и футболистом стороны не сумели договориться и Макаренко получил статус свободного агента, представители «Динамо» не выходили ни на самого игрока, ни на его агента относительно возобновления переговоров.
На позиции Макаренко (левый фланг защиты) сейчас в «Динамо» конкурируют португалец Виторину Антунеш и венгр Тамаш Кадар, которого «бело-синие» приобрели минувшим межсезоньем. Будущее же Макаренко по состоянию на текущий момент по-прежнему остается неопределенным.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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У Динамо сильная академия. Будет игрок не слабее Макаренко
Интересно ДК залупилось, или Макаренко зажрался?
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Задача:
игрок М сыграл за команду Д с 2013 по 2017 гг аж 39 матчей
в Д ему предложили новый контракт , то ли $250000, то ли $360000 в год плюс бонусы
Вопрос: это ДК залупилось, или Макаренко зажрался?
Черговий дурак, якого розвели агенти.
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