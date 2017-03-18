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Динамо не будет возвращать Макаренко

Киевский клуб не намерен подписывать новый контракт со своим бывшим игроком

  • 18.03.2017 20:25
  • 2848 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко

Информация о том, что киевское «Динамо» якобы рассматривает вариант с заключением нового контракта со своим бывшим защитником Евгением Макаренко, не соответствует действительности.

С тех пор, как после окончания предыдущего соглашения между клубом и футболистом стороны не сумели договориться и Макаренко получил статус свободного агента, представители «Динамо» не выходили ни на самого игрока, ни на его агента относительно возобновления переговоров.

На позиции Макаренко (левый фланг защиты) сейчас в «Динамо» конкурируют португалец Виторину Антунеш и венгр Тамаш Кадар, которого «бело-синие» приобрели минувшим межсезоньем. Будущее же Макаренко по состоянию на текущий момент по-прежнему остается неопределенным.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    mishkasemka93
      mishkasemka93, 18.03.2017 20:32
    0
    Зря... Думаю португалец летом захочет уйти, а с одним Кадаром далеко не уедешь...
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    zport
      zport, 18.03.2017 20:37
    +3
    mishkasemka93, 18.03.2017 20:32
    Зря... Думаю португалец летом захочет уйти, а с одним Кадаром далеко не уедешь...

    У Динамо сильная академия. Будет игрок не слабее Макаренко
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 18.03.2017 21:03
    +3
    Интересно ДК залупилось, или Макаренко зажрался?
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    уух
    online
      уух, 18.03.2017 21:32
    0
    KIEWADIM, 18.03.2017 21:03 +1
    Интересно ДК залупилось, или Макаренко зажрался?
    ---------------------------------------------------

    Задача:
    игрок М сыграл за команду Д с 2013 по 2017 гг аж 39 матчей
    в Д ему предложили новый контракт , то ли $250000, то ли $360000 в год плюс бонусы

    Вопрос: это ДК залупилось, или Макаренко зажрался?
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 18.03.2017 21:37
    0
    Головач пообіцяв Макаренку контракт із Шальке, а той і слину пустив. А Шальке в останній момент відмовились і Макаренко лишився біля розбитого корита.
    Черговий дурак, якого розвели агенти.
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    sanjek83
    online
      sanjek83, 18.03.2017 21:38
    -1
    KIEWADIM, 18.03.2017 21:03
    Интересно ДК залупилось, или Макаренко зажрался?
    Макаренко зажрался!
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