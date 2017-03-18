Динамо не будет возвращать Макаренко

Информация о том, что киевское «Динамо» якобы рассматривает вариант с заключением нового контракта со своим бывшим защитником Евгением Макаренко, не соответствует действительности.

С тех пор, как после окончания предыдущего соглашения между клубом и футболистом стороны не сумели договориться и Макаренко получил статус свободного агента, представители «Динамо» не выходили ни на самого игрока, ни на его агента относительно возобновления переговоров.

На позиции Макаренко (левый фланг защиты) сейчас в «Динамо» конкурируют португалец Виторину Антунеш и венгр Тамаш Кадар, которого «бело-синие» приобрели минувшим межсезоньем. Будущее же Макаренко по состоянию на текущий момент по-прежнему остается неопределенным.