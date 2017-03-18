Роман МОНАРЕВ: «Мы знали, что Полтава выйдет, как на последний бой»

И.о. главного тренера «Звезды» Роман Монарев:
- Если делать короткий комментарий, то – тяжелая игра, она и предполагалась изначально. Мы знали, что Полтава выйдет, как на последний бой. У нас чуть-чуть другая ситуация – мы оставили много сил, много эмоций в прошлой игре, и проблема была эмоционально подвести команду к этой игре. Хотя, вы, наверное, тоже видели, что несколько игроков у нас выпали из общего эмоционального и функционального фона. Наверное, в этом проблема и тренерского штаба. Но что имеем, то имеем.
В целом, очком я доволен, исходя из того, как развивался матч. Хотя мы ехали сюда за победой, изначально хотели играть в футбол, не отбиваться, не стоять на 0:0. Но что получилось, то получилось.
Источник — Sport.ua
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