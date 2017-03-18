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Роман МОНАРЕВ: «Мы знали, что Полтава выйдет, как на последний бой»

«Ворскла» – «Звезда» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера кропивничан

  • 18.03.2017 20:22
  • 218 просмотров
  • 1 комментария
Метки
vorskla.com.ua, Роман Монарев
© vorskla.com.ua, Роман Монарев
И.о. главного тренера «Звезды» Роман Монарев:
 
- Если делать короткий комментарий, то – тяжелая игра, она и предполагалась изначально. Мы знали, что Полтава выйдет, как на последний бой. У нас чуть-чуть другая ситуация – мы оставили много сил, много эмоций в прошлой игре, и проблема была эмоционально подвести команду к этой игре. Хотя, вы, наверное, тоже видели, что несколько игроков у нас выпали из общего эмоционального и функционального фона. Наверное, в этом проблема и тренерского штаба. Но что имеем, то имеем.
 
В целом, очком я доволен, исходя из того, как развивался матч. Хотя мы ехали сюда за победой, изначально хотели играть в футбол, не отбиваться, не стоять на 0:0. Но что получилось, то получилось. 
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 18.03.2017 20:54
    0
    Какой последний бой???? Ты д...бил??? Все что уже надо просрать Полтава просрала!!!!!!
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