Роман МОНАРЕВ: «Мы знали, что Полтава выйдет, как на последний бой»

И.о. главного тренера «Звезды» Роман Монарев:

- Если делать короткий комментарий, то – тяжелая игра, она и предполагалась изначально. Мы знали, что Полтава выйдет, как на последний бой. У нас чуть-чуть другая ситуация – мы оставили много сил, много эмоций в прошлой игре, и проблема была эмоционально подвести команду к этой игре. Хотя, вы, наверное, тоже видели, что несколько игроков у нас выпали из общего эмоционального и функционального фона. Наверное, в этом проблема и тренерского штаба. Но что имеем, то имеем.

В целом, очком я доволен, исходя из того, как развивался матч. Хотя мы ехали сюда за победой, изначально хотели играть в футбол, не отбиваться, не стоять на 0:0. Но что получилось, то получилось.