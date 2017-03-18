МАЛЫШЕВ: «Модрич, Ракитич? Просто так в Реал и Барселону не зовут»

— Очень хотелось выиграть в последнем поединке чемпионата перед приездом в национальную команду, — сказал полузащитник сборной Украины Максим Малышев после утренней тренировки на УТК им.В.Банникова. — В матче с Олимпиком у Шахтера было преимущество, мы создали много голевых моментов, но, к сожалению, удача от нас отвернулась.

Однако это уже история. Впереди — очень важное противостояние со сборной Хорватии, в составе которой собраны игроки самого высокого уровня, представляющие лучшие клубы Европы. Мы будем очень серьезно готовиться к этому поединку, поскольку в нем, учитывая расклады в турнирной таблице нашей отборочной группы, нам проигрывать крайне нежелательно.

Модрич, Ракитич? Это великолепные игроки, мастера своего дела. Просто так в Реал и Барселону не зовут. Тем не менее, и в их игре можно найти огрехи, что мы с партнерами по команде и постараемся сделать. А если наставники доверят мне место в составе, то я приложу максимум усилий, чтобы оправдать это доверие и помочь нашей сборной добиться положительного результата.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК