Реал не без труда одолел Атлетик

Чемпионат Испании. 28-й тур
«Атлетик» – «Реал» – 1:2
Голы: Адуриц, 65 – Бензема, 25, Каземиро, 68
«Атлетик»: Аррисабалага, Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 86), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Беньят (Микель Рико, 79), Баленсиага, Адурис.
«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду (Иско, 79), Бензема (Мората, 85).
Предупреждения: Адурис (28), Карвахаль (28), Каземиро (31), Кроос (71), Навас (90)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.