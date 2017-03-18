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Реал не без труда одолел Атлетик

Победный гол «сливочных» на счету Каземиро

  • 18.03.2017 19:58
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ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Атлетик» – «Реал» – 1:2
Голы: Адуриц, 65 – Бензема, 25, Каземиро, 68

«Атлетик»: Аррисабалага, Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 86), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Беньят (Микель Рико, 79), Баленсиага, Адурис.
«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду (Иско, 79), Бензема (Мората, 85).
Предупреждения: Адурис (28), Карвахаль (28), Каземиро (31), Кроос (71), Навас (90)

Источник — Sport.ua

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