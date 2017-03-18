Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Олимпик - неудобный соперник для Шахтера»

Герой матча с «Шахтером» - об эмоциях, травме и карточках

  • 18.03.2017 19:42
  • 123 просмотров
  • 0 комментария
Метки
footboom.com. Антон Поступаленко
© footboom.com. Антон Поступаленко

Полузащитник «Олимпика» поделился впечатлениями от ничьей с лидером чемпионата – 1:1, которую олимпийцам принес его точный удар.

— Тяжелая игра вышла, к тому же у нас отсутствовало несколько ключевых футболистов, – сказал Поступаленко в разговоре с кореспондентом Sport.ua. – Честно говоря, не все у нас получилось, но мы воспользовались ошибкой «Шахтера», они много голов не забили, а нам повезло.

— Расскажи для начала, зачем ты здоровьем рисковал и выходил на матч травмированным?
— Ну, не то чтобы травмированным, просто за день до игры почувствовал дискомфорт. Но решил выйти:давно не играл, много пропустил, было желание побыстрее вернуться на поле. И так случилось, что мой гол помог команде добыть очко.

—Ты не доиграл матч из-за боли, тебя заменили. Как твоя мышца сегодня?
—Да тоже болит, в понедельник поеду на обследование. Тогда точно буду знать диагноз, от него будем отталкиваться.

— Основной причиной удачного исхода матча Санжар назвал дисциплину, терпение и везение. Ты что добавишь?
— В принципе согласен, а еще – может, мы неудобная команда для «Шахтера»? У них было достаточно моментов, чего тут скрывать? Может, расслабленность у «Шахтера» была, и первый гол мы забили, потому что они свои силы переоценили немного. Ну, и, конечно,наш вратарь хорошо сыграл, и защитники, да и везение. Все в совокупности.

— В матче с «Зарей» горняки тоже чуть не сыграли вничью 1:1, забив только на 88-й минуте. Тебе не кажется, что после «Сельты» как-то натужно играет лидер чемпионата?
— Тяжело «Шахтеру» играть, ведь практически все команды против них закрываются,и приходится взламывать оборону из десяти человек. Они достаточно много создают моментов, просто реализация подводит.

— Против кого Санжар просил сыграть персонально внимательнее – Тайсон, Марлос, Лещук?
— Персонально ни с кем не играли, просто нужно было грамотно перестраиваться, не растягиваться, не давать свободные зоны, стараться накрывать. И вместе с тембыстро выходить в атаку, делать контратаки.

—Бланко-Лещук даже показал руками, куда подать, и забил головой. Возле него было три игрока «Олимпика».
— Наш футболист говорил, что Лещук вроде его обхватил, там борьба, и он вроде спиной забил. Все равно наши защитники хорошо сыграли в этой игре. Просто случались такие моменты, отскоки, и они могли забивать нам. Не считаю, что защитники сыграли плохо.

— Опиши своими словами гол. Все случилось настолько стремительно, что времени на раздумья не было даже доли секунды.
— Да, я сразу оценил ситуацию, Ване Матяжу крикнул и показал рукой, мол, вкати мне в зону. Видел, что там Ордец остался, сначала у меня было желание остановить и в угол ударить, но потом решил, что в одно касание будет более неожиданным для вратаря.

— Шикарный пас тебе отдал Матяж, а потом во время поздравлений что-то кричал тебе на ухо? Что?
— Просто поздравления всякие, слова, которыми обычно все футболисты после гола друг друга приветствуют.

— Празднуя гол, ты руками сымитировал стрельбу из автомата. Сам придумал, или подсмотрел у кого-то?
— Просто так решил спонтанно пострелять, чисто произвольно от избытка радости получилось.

— Матч проходил в родном для тебя Харькове. На трибунах были твои персональные болельщики? Кто пришел – родители, друзья детства, бывшие девушки?
— Много ребят было, с которыми я вырос, плюс руководство бывшего «Металлиста», приятно было встретиться и пообщаться.

— Долго не ложился спать. Поздравления в фейсбуке читал?
— Да, засиделся. Еще был немного расстроен, потому что икроножная мышца, я не понял, от чего она развалилась, там доставляла обеспокоенность. Надеюсь, в понедельник все узнаю.

— На скамейке запасных сидеть тяжелее. Или ты в раздевалке досматривал поединок?
—Первый тайм еще на лавочке досмотрел, а во второй даже не выходил из раздевалки, делал медицинские процедуры. Плюс —я очень переживаю в такие моменты, поэтому решил остаться, чтобы не нервничать.

— Ответственный матч, ты забил гол, и не удалился — чудеса. Мало времени было, вовремя заменили?
— Зато я получил четвертую желтую карточку, и она автоматически вынуждает меня пропускать следующую игру. Обидно, но есть время восстановиться ко второй половине чемпионата, может, в этой ситуации я и выиграю.

— Состав первой шестерки – наиболее оптимален? Или кого-то не хватает, а кто-то лишний?
— Думаю, вся шестерка, особенно три последние команды заслужили играть там.

— «Все ребята прекрасно знают, что в контрактах прописана сумма премиальных за очки, набранные в матчах с первой командой таблицы», — это слова Владислава Гельзина. А ты говорил вчера, что не знаешь о премиальных. Пойдешь в бухгалтерию выяснять?
— Но действительно нам президент ничего не говорил.

— Раньше и Роман Санжар, и Гельзин уклонялись от ответов о еврокубках. Теперь уже говорят об этой цели открыто. Как считаешь, по составу «Олимпик» созрел для Лиги Европы?
— Конечно, нам надо еще много работать над улучшением игры и комплектацией. Но не вижу смысла быть в шестерке и не бороться за еврокубки.Наверное, каждый тренер из шестерки скажет, что будет ставить самые высокие цели.

— Кстати, следишь за еврокубками? За Лигой Европы в частности?
— Ну, так, просматриваю матчи.

— Меньше недели осталось до матча сборной в Хорватии. Шевченко объявил состав. Будешь болеть?
— Естественно, буду болеть за команду родной страны. Будем с одноклубниками переживать. Дай Бог, чтобы ребята добыли важные очки в матче с хорватами.

— Друзья-приятели есть в составе? Может, с кем-то общаешься?
— Особо нет, там с Эдиком Соболем общаемся, которого по «Металлургу» еще знаю, но он играть не будет.

—Твой вчерашний соперник – Дарио Срна говорит, что хорваты обыграют нас 2:0. Ты что думаешь?
— Наверное, каждый, кто болеет за нашу сборную, хотел бы, чтобы она выиграла. Думаю, будет либо ничья, либо победа нашей команды.

— Ты забил после недоразумения Пятова и защиты «Шахтера», они и будут играть в Хорватии. Не начудят?
— Уверен, Пятов не будет так разыгрывать мяч в матче с хорватами, думаю, таких ошибок не будет.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.