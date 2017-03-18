Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Олимпик - неудобный соперник для Шахтера»

Полузащитник «Олимпика» поделился впечатлениями от ничьей с лидером чемпионата – 1:1, которую олимпийцам принес его точный удар.
— Тяжелая игра вышла, к тому же у нас отсутствовало несколько ключевых футболистов, – сказал Поступаленко в разговоре с кореспондентом Sport.ua. – Честно говоря, не все у нас получилось, но мы воспользовались ошибкой «Шахтера», они много голов не забили, а нам повезло.
— Расскажи для начала, зачем ты здоровьем рисковал и выходил на матч травмированным?
— Ну, не то чтобы травмированным, просто за день до игры почувствовал дискомфорт. Но решил выйти:давно не играл, много пропустил, было желание побыстрее вернуться на поле. И так случилось, что мой гол помог команде добыть очко.
—Ты не доиграл матч из-за боли, тебя заменили. Как твоя мышца сегодня?
—Да тоже болит, в понедельник поеду на обследование. Тогда точно буду знать диагноз, от него будем отталкиваться.
— Основной причиной удачного исхода матча Санжар назвал дисциплину, терпение и везение. Ты что добавишь?
— В принципе согласен, а еще – может, мы неудобная команда для «Шахтера»? У них было достаточно моментов, чего тут скрывать? Может, расслабленность у «Шахтера» была, и первый гол мы забили, потому что они свои силы переоценили немного. Ну, и, конечно,наш вратарь хорошо сыграл, и защитники, да и везение. Все в совокупности.
— В матче с «Зарей» горняки тоже чуть не сыграли вничью 1:1, забив только на 88-й минуте. Тебе не кажется, что после «Сельты» как-то натужно играет лидер чемпионата?
— Тяжело «Шахтеру» играть, ведь практически все команды против них закрываются,и приходится взламывать оборону из десяти человек. Они достаточно много создают моментов, просто реализация подводит.
— Против кого Санжар просил сыграть персонально внимательнее – Тайсон, Марлос, Лещук?
— Персонально ни с кем не играли, просто нужно было грамотно перестраиваться, не растягиваться, не давать свободные зоны, стараться накрывать. И вместе с тембыстро выходить в атаку, делать контратаки.
—Бланко-Лещук даже показал руками, куда подать, и забил головой. Возле него было три игрока «Олимпика».
— Наш футболист говорил, что Лещук вроде его обхватил, там борьба, и он вроде спиной забил. Все равно наши защитники хорошо сыграли в этой игре. Просто случались такие моменты, отскоки, и они могли забивать нам. Не считаю, что защитники сыграли плохо.
— Опиши своими словами гол. Все случилось настолько стремительно, что времени на раздумья не было даже доли секунды.
— Да, я сразу оценил ситуацию, Ване Матяжу крикнул и показал рукой, мол, вкати мне в зону. Видел, что там Ордец остался, сначала у меня было желание остановить и в угол ударить, но потом решил, что в одно касание будет более неожиданным для вратаря.
— Шикарный пас тебе отдал Матяж, а потом во время поздравлений что-то кричал тебе на ухо? Что?
— Просто поздравления всякие, слова, которыми обычно все футболисты после гола друг друга приветствуют.
— Празднуя гол, ты руками сымитировал стрельбу из автомата. Сам придумал, или подсмотрел у кого-то?
— Просто так решил спонтанно пострелять, чисто произвольно от избытка радости получилось.
— Матч проходил в родном для тебя Харькове. На трибунах были твои персональные болельщики? Кто пришел – родители, друзья детства, бывшие девушки?
— Много ребят было, с которыми я вырос, плюс руководство бывшего «Металлиста», приятно было встретиться и пообщаться.
— Долго не ложился спать. Поздравления в фейсбуке читал?
— Да, засиделся. Еще был немного расстроен, потому что икроножная мышца, я не понял, от чего она развалилась, там доставляла обеспокоенность. Надеюсь, в понедельник все узнаю.
— На скамейке запасных сидеть тяжелее. Или ты в раздевалке досматривал поединок?
—Первый тайм еще на лавочке досмотрел, а во второй даже не выходил из раздевалки, делал медицинские процедуры. Плюс —я очень переживаю в такие моменты, поэтому решил остаться, чтобы не нервничать.
— Ответственный матч, ты забил гол, и не удалился — чудеса. Мало времени было, вовремя заменили?
— Зато я получил четвертую желтую карточку, и она автоматически вынуждает меня пропускать следующую игру. Обидно, но есть время восстановиться ко второй половине чемпионата, может, в этой ситуации я и выиграю.
— Состав первой шестерки – наиболее оптимален? Или кого-то не хватает, а кто-то лишний?
— Думаю, вся шестерка, особенно три последние команды заслужили играть там.
— «Все ребята прекрасно знают, что в контрактах прописана сумма премиальных за очки, набранные в матчах с первой командой таблицы», — это слова Владислава Гельзина. А ты говорил вчера, что не знаешь о премиальных. Пойдешь в бухгалтерию выяснять?
— Но действительно нам президент ничего не говорил.
— Раньше и Роман Санжар, и Гельзин уклонялись от ответов о еврокубках. Теперь уже говорят об этой цели открыто. Как считаешь, по составу «Олимпик» созрел для Лиги Европы?
— Конечно, нам надо еще много работать над улучшением игры и комплектацией. Но не вижу смысла быть в шестерке и не бороться за еврокубки.Наверное, каждый тренер из шестерки скажет, что будет ставить самые высокие цели.
— Кстати, следишь за еврокубками? За Лигой Европы в частности?
— Ну, так, просматриваю матчи.
— Меньше недели осталось до матча сборной в Хорватии. Шевченко объявил состав. Будешь болеть?
— Естественно, буду болеть за команду родной страны. Будем с одноклубниками переживать. Дай Бог, чтобы ребята добыли важные очки в матче с хорватами.
— Друзья-приятели есть в составе? Может, с кем-то общаешься?
— Особо нет, там с Эдиком Соболем общаемся, которого по «Металлургу» еще знаю, но он играть не будет.
—Твой вчерашний соперник – Дарио Срна говорит, что хорваты обыграют нас 2:0. Ты что думаешь?
— Наверное, каждый, кто болеет за нашу сборную, хотел бы, чтобы она выиграла. Думаю, будет либо ничья, либо победа нашей команды.
— Ты забил после недоразумения Пятова и защиты «Шахтера», они и будут играть в Хорватии. Не начудят?
— Уверен, Пятов не будет так разыгрывать мяч в матче с хорватами, думаю, таких ошибок не будет.
Иван АНДРЕЙЧЕНКО
Источник — Sport.ua
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