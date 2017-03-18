Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Олимпик - неудобный соперник для Шахтера»

Полузащитник «Олимпика» поделился впечатлениями от ничьей с лидером чемпионата – 1:1, которую олимпийцам принес его точный удар.

— Тяжелая игра вышла, к тому же у нас отсутствовало несколько ключевых футболистов, – сказал Поступаленко в разговоре с кореспондентом Sport.ua. – Честно говоря, не все у нас получилось, но мы воспользовались ошибкой «Шахтера», они много голов не забили, а нам повезло.

— Расскажи для начала, зачем ты здоровьем рисковал и выходил на матч травмированным?

— Ну, не то чтобы травмированным, просто за день до игры почувствовал дискомфорт. Но решил выйти:давно не играл, много пропустил, было желание побыстрее вернуться на поле. И так случилось, что мой гол помог команде добыть очко.

—Ты не доиграл матч из-за боли, тебя заменили. Как твоя мышца сегодня?

—Да тоже болит, в понедельник поеду на обследование. Тогда точно буду знать диагноз, от него будем отталкиваться.

— Основной причиной удачного исхода матча Санжар назвал дисциплину, терпение и везение. Ты что добавишь?

— В принципе согласен, а еще – может, мы неудобная команда для «Шахтера»? У них было достаточно моментов, чего тут скрывать? Может, расслабленность у «Шахтера» была, и первый гол мы забили, потому что они свои силы переоценили немного. Ну, и, конечно,наш вратарь хорошо сыграл, и защитники, да и везение. Все в совокупности.

— В матче с «Зарей» горняки тоже чуть не сыграли вничью 1:1, забив только на 88-й минуте. Тебе не кажется, что после «Сельты» как-то натужно играет лидер чемпионата?

— Тяжело «Шахтеру» играть, ведь практически все команды против них закрываются,и приходится взламывать оборону из десяти человек. Они достаточно много создают моментов, просто реализация подводит.

— Против кого Санжар просил сыграть персонально внимательнее – Тайсон, Марлос, Лещук?

— Персонально ни с кем не играли, просто нужно было грамотно перестраиваться, не растягиваться, не давать свободные зоны, стараться накрывать. И вместе с тембыстро выходить в атаку, делать контратаки.

—Бланко-Лещук даже показал руками, куда подать, и забил головой. Возле него было три игрока «Олимпика».

— Наш футболист говорил, что Лещук вроде его обхватил, там борьба, и он вроде спиной забил. Все равно наши защитники хорошо сыграли в этой игре. Просто случались такие моменты, отскоки, и они могли забивать нам. Не считаю, что защитники сыграли плохо.

— Опиши своими словами гол. Все случилось настолько стремительно, что времени на раздумья не было даже доли секунды.

— Да, я сразу оценил ситуацию, Ване Матяжу крикнул и показал рукой, мол, вкати мне в зону. Видел, что там Ордец остался, сначала у меня было желание остановить и в угол ударить, но потом решил, что в одно касание будет более неожиданным для вратаря.

— Шикарный пас тебе отдал Матяж, а потом во время поздравлений что-то кричал тебе на ухо? Что?

— Просто поздравления всякие, слова, которыми обычно все футболисты после гола друг друга приветствуют.

— Празднуя гол, ты руками сымитировал стрельбу из автомата. Сам придумал, или подсмотрел у кого-то?

— Просто так решил спонтанно пострелять, чисто произвольно от избытка радости получилось.

— Матч проходил в родном для тебя Харькове. На трибунах были твои персональные болельщики? Кто пришел – родители, друзья детства, бывшие девушки?

— Много ребят было, с которыми я вырос, плюс руководство бывшего «Металлиста», приятно было встретиться и пообщаться.

— Долго не ложился спать. Поздравления в фейсбуке читал?

— Да, засиделся. Еще был немного расстроен, потому что икроножная мышца, я не понял, от чего она развалилась, там доставляла обеспокоенность. Надеюсь, в понедельник все узнаю.

— На скамейке запасных сидеть тяжелее. Или ты в раздевалке досматривал поединок?

—Первый тайм еще на лавочке досмотрел, а во второй даже не выходил из раздевалки, делал медицинские процедуры. Плюс —я очень переживаю в такие моменты, поэтому решил остаться, чтобы не нервничать.

— Ответственный матч, ты забил гол, и не удалился — чудеса. Мало времени было, вовремя заменили?

— Зато я получил четвертую желтую карточку, и она автоматически вынуждает меня пропускать следующую игру. Обидно, но есть время восстановиться ко второй половине чемпионата, может, в этой ситуации я и выиграю.

— Состав первой шестерки – наиболее оптимален? Или кого-то не хватает, а кто-то лишний?

— Думаю, вся шестерка, особенно три последние команды заслужили играть там.

— «Все ребята прекрасно знают, что в контрактах прописана сумма премиальных за очки, набранные в матчах с первой командой таблицы», — это слова Владислава Гельзина. А ты говорил вчера, что не знаешь о премиальных. Пойдешь в бухгалтерию выяснять?

— Но действительно нам президент ничего не говорил.

— Раньше и Роман Санжар, и Гельзин уклонялись от ответов о еврокубках. Теперь уже говорят об этой цели открыто. Как считаешь, по составу «Олимпик» созрел для Лиги Европы?

— Конечно, нам надо еще много работать над улучшением игры и комплектацией. Но не вижу смысла быть в шестерке и не бороться за еврокубки.Наверное, каждый тренер из шестерки скажет, что будет ставить самые высокие цели.

— Кстати, следишь за еврокубками? За Лигой Европы в частности?

— Ну, так, просматриваю матчи.

— Меньше недели осталось до матча сборной в Хорватии. Шевченко объявил состав. Будешь болеть?

— Естественно, буду болеть за команду родной страны. Будем с одноклубниками переживать. Дай Бог, чтобы ребята добыли важные очки в матче с хорватами.

— Друзья-приятели есть в составе? Может, с кем-то общаешься?

— Особо нет, там с Эдиком Соболем общаемся, которого по «Металлургу» еще знаю, но он играть не будет.

—Твой вчерашний соперник – Дарио Срна говорит, что хорваты обыграют нас 2:0. Ты что думаешь?

— Наверное, каждый, кто болеет за нашу сборную, хотел бы, чтобы она выиграла. Думаю, будет либо ничья, либо победа нашей команды.

— Ты забил после недоразумения Пятова и защиты «Шахтера», они и будут играть в Хорватии. Не начудят?

— Уверен, Пятов не будет так разыгрывать мяч в матче с хорватами, думаю, таких ошибок не будет.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО