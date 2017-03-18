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Андрей ЛУНИН: «Лучше результативная победа, чем ничья без голов»

Голкипер «Днепра» поделился впечатлениями о встрече с «Карпатами» (0:0)

  • 18.03.2017 19:36
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Второй матч подряд голкипер «Днепра» Андрей Лунин сыграл «на ноль», отчего в свете итогового результата игры с «Карпатами» не испытывал никакого удовлетворения в беседе с журналистами.

— Конечно, хорошо что не пропустил, — начал Андрей, — но всегда лучше результативная победа, чем ничья без забитых голов. Мы не выиграли, и это жаль. Не получилось победить, хотя для этого имели как минимум два голевых момента. Вдвойне обидно из-за того, что нас хорошо поддерживали трибуны.

— Почему в ключевом моменте не получилось забить у Баланюка?
— Этот вопрос совершенно точно надо задавать не мне, а Денису. Я со своей позиции эпизод видел плохо.

— Ты сказал о зрительской поддержке, но команду сейчас поддерживают не так много болельщиков. На твой взгляд, почему так происходит?
— Потому что еще совсем недавно команда играла в финале Лиги Европы. А сейчас совершенно новый коллектив, которому всего четыре месяца. Мы только ищем свою игру, и очень хочется сказать большое спасибо всем тем болельщикам, которые приходят на наши игры и нас поддерживают.

Источник — ФК Днепр

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