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22-й тур
Ворскла
0:0
Звезда
18.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла — Звезда — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ворскла» — «Звезда»

  • 18.03.2017 19:58
  • 38 просмотров
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Метки
ФК Ворскла. «Ворскла» — «Звезда»
© ФК Ворскла. «Ворскла» — «Звезда»

В поединке 22-го тура чемпионата Украины «Ворскла» — «Звезда» команды мячей не забивали:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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