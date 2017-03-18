Максим ЗАДЕРАКА: «Гол Александрии нас разбудил»

После победного матча с «Александрией» (4:1) интервью клубной пресс-службе дал полузащитник каменчан Максим Задерака.

- Максим, ты воспитанник «Александрии», можно сказать, что для тебя этот матч был особенно принципиальным?

- Да, я живу в Александрии, хотелось сегодня победить, и так и произошло. А в принципе настраивался на матч, как на обычную игру. Чего-то сверхъестественного не было.

- Чем объяснишь такой успех, крупную победу. Сегодня вы были сильны или «Александрия» слаба?

- Я считаю, что мы потихоньку набираем ход. С приходом Леонида Станиславовича Кучука мы начали показывать хороший, интересный футбол. Во многом это благодаря ему.

- Первой забила «Александрия». Можно сказать, что это разбудило команду?

- Сложно ответить, но думаю, да - в чем-то разбудил. По прошествии первых 20 минут мы нащупали темп игры и сумели найти слабые места у соперника.

- Какие эмоции испытываешь после матча?

- Побеждать всегда приятно. Раньше у нас было не так много побед, а сейчас, когда выиграли три встречи к ряду очень много позитива.