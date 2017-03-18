Лестер перестрелял Вест Хэм, Челси одолел Сток Сити

Чемпионат Англии. 29-й тур
«Вест Хэм» – «Лестер» – 2:3
Голы: Лансини, 20, Айю, 63 – Марез, 5, Хут, 7, Варди, 38
«Вест Хэм»: Рэндолф, Фонте, Крессуэлл (Масуаку, 73), Байрэм, Рид (Снодграсс, 18), Куяте, Обианг (Фернандеш, 67), Лансини, Антонио, Айю, Кэрролл.
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Беналуан, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез (Чилуэлл, 87), Окадзаки (Муса, 76), Варди (Слимани, 76).
Предупреждение: Дринкуотер (56)
«Сандерленд» – «Бернли» – 0:0
«Сандерленд»: Пикфорд, Денайер, Овьедо, Джонс, О′Ши, Гибсон (Ндонг, 74), Родуэлл, Ларссон (Хазри, 78), Янузай, Борини, Дефо.
«Бернли»: Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд (Брэйди, 74), Бартон, Хендрик, Арфилд, Барнс (Воукс, 65), Грэй.
Предупреждения: Бартон (23), Гибсон (58), Борини (81), Джонс (86)
«Сток Сити» – «Челси» – 1:2
Голы: Уолтерс, 38, с пенальти – Виллиан, 13, Кэхилл, 87
«Сток Сити»: Грант, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Мартинс Инди, Собхи (Крауч, 90), Аллен, Арнаутович, Бардсли, Берахино (Диуф, 61), Уолтерс.
«Челси»: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич (Лофтус-Чик, 82), Мозес (Фабрегас, 70), Виллиан (Зума, 88), Канте, Педро, Диего Коста.
Предупреждения: Аллен (15), Диего Коста (17), Бардсли (40), Мартинс Инди (65), Питерс (65), Кэмерон (90), Фабрегас (90)
Удаление: Бардсли (90)
«Эвертон» – «Халл» – 4:0
Голы: Кэлверт-Льюин, 9, Валенсия, 78, Лукаку, 90, 90
«Эвертон»: Роблес, Уильямс, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Баркли, Шнайдерлин (Бэрри, 30), Дэвис (Валенсия, 77), Гуйе, Лукаку, Кэлверт-Льюин (Фунес Мори, 56).
«Халл»: Якупович, Дэвис (Гросицки, 64), Раноккия, Магуайр, Эльабделлауи, Ндиайе, Маркович (Аль-Мухаммади, 86), Клукас, Хаддлстоун, Робертсон, Эрнандес (Диоманде, 82).
Предупреждения: Уильямс (63), Бэрри (79)
Удаление: Хаддлстоун (73)
«Кристал Пэлас» – «Уотфорд» – 1:0
Гол: Дини, 68
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс (Дэнн, 83), Уорд, Миливоевич, Панчон, Заа, Таунсенд (Дилэйни, 87), Кабай (Сако, 87), Шлупп, Бентеке.
«Уотфорд»: Гомес, Предль, Кабуль, Бритос, Янмат (Амрабат, 63), Клеверли (Саксесс, 80), Капу, Бехрами (Дукуре, 46), Кэткарт, Ньянг, Дини.
Предупреждения: Клеверли (38), Предль (66)
Источник — Sport.ua
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