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Дармштадт проиграл Вольфсбургу, Вердер разгромил Лейпциг

Состоялись субботние матчи 25-го тура Бундеслиги

  • 18.03.2017 18:48
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ФК Дармштадт
© ФК Дармштадт

Чемпионат Германии. 25-й тур

«Хоффенхайм» – «Байер» – 1:0
Гол: Вагнер, 62

«Хоффенхайм»: Бауманн, Зюле, Бичакчич, Толян (Швеглер, 46), Хюбнер, Демирбай (Полянски, 85), Цубер, Руди, Салаи (Амири, 58), Крамарич, Вагнер.
«Байер»: Лено, Драгович, Топрак, Хильберт, Хенрихс, Бельараби, Баумгартлингер (Кисслинг, 82), Кампль, Брандт (Бэйли, 71), Мехмеди, Фолланд (Эрнандес, 71).
Предупреждения: Фолланд (23), Салаи (26)

«Вольфсбург» – «Дармштадт» – 1:0
Гол: Гомес, 45

«Вольфсбург»: Кастельс, Виейринья, Кнохе, Хорн, Блашчиковски, Арнольд (Нтеп, 46; Майораль, 86), Луис Густаво, Базур (Треш, 80), Гилавоги, Малли, Гомес.
«Дармштадт»: Хойер, Банггор, Сиригу (Платте, 57), Холланд, Штайнхофер, Алтынтоп, Хеллер (Камавуака, 85), Сэм, Гондорф, Сулу, Шипплок (Чолак, 69).2
Предупреждения: Гондорф (58), Кнохе (62), Гомес (62), Сулу (68), Банггор (74)

«Кельн» – «Герта» – 4:2
Голы: Осако, 6, Модест, 35, 37, 63 – Ибишевич, 50, с пенальти, Брукс, 69

«Кельн»: Хорн, Марох, Хектор, Ольковски, Суботич, Клеменс, Йойич (Соренсен, 76), Леманн, Цоллер (Хегер, 62), Осако, Модест.
«Герта»: Ярстейн, Лангкамп, Штарк, Платтенхардт, Брукс, Шелбред (Аллаги, 46), Харагути (Миттельштедт, 73), Дарида, Пекарик, Калу (Вайзер, 30), Ибишевич.
Предупреждения: Харагути (32), Лангкамп (41), Марох (48), Леманн (52), Аллаги (76)

«Аугсбург» – «Фрайбург» – 1:1
Голы: Стафилидис, 38 – Нидерлехнер, 30, с пенальти

«Аугсбург»: Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу (Качар, 28), Стафилидис, Тайгль, Ляйтнер, Кор, Моравек (Бобадилья, 64), Данзо (Ридер, 73), Гу Чжа Чхоль, Чжи Дон Вон.
«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Игньовски, 46), Кемпф, Хефлер (Абраши, 37), Шустер, Хаберер, Франтц, Филипп (Петерсен, 87), Нидерлехнер.
Предупреждения: Хитц (29), Гюнтер (33), Гу Чжа Чхоль (41), Игньовски (90)

«Вердер» – «Лейпциг» – 3:0
Голы: Юнузович, 34, Гриллич, 59, Кайнц, 90

«Вердер»: Видвальд, Сане, Бауэр, Гебре Селассие, Мойсандер, Дилэйни (Эггештайн, 83), Велькович, Бартельс, Гриллич (Кайнц, 88), Юнузович, Писарро (Юханнссон, 73).
«Лейпциг»: Гулачи, Комппер (Зельке, 56), Орбан, Хальстенберг, Шмитц (Берк, 81), Забитцер, Ильзанкер, Форсберг, Демме, Упамекано, Вернер.
Предупреждения: Юнузович (50), Орбан (58), Бауэр (85)

Источник — Sport.ua

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