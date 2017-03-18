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Сергей КОВАЛЕЦ: «Пенальти повлиял на игру»

Специалист подвел итоги победы «Стали» над «Александрией»

  • 18.03.2017 18:37
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Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Эксперт программы «Футбол LIVE» Сергей Ковалец рассказал почему «Сталь» обыграла «Александрию» (4:1).

- Сегодня в игре было все. Мы увидели много борьбы и брака. Считаю, что игроки выполняли установку, которую им давали наставники. «Сталь» пошла вперед после пропущенного мяча, команда стала действовать более агрессивно в атаке. «Александрия» зажалась и играла более компактно на своей половине поля. Пенальти, который поставил судья, повлиял на игру.

Источник — ТК Футбол

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