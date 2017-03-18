Сергей КОВАЛЕЦ: «Пенальти повлиял на игру»

Эксперт программы «Футбол LIVE» Сергей Ковалец рассказал почему «Сталь» обыграла «Александрию» (4:1).
- Сегодня в игре было все. Мы увидели много борьбы и брака. Считаю, что игроки выполняли установку, которую им давали наставники. «Сталь» пошла вперед после пропущенного мяча, команда стала действовать более агрессивно в атаке. «Александрия» зажалась и играла более компактно на своей половине поля. Пенальти, который поставил судья, повлиял на игру.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.