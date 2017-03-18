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Йожеф САБО: «Судейство было безобразным. Пенальти сломал Александрию»

Специалист поделился впечатлениями о победе «Стали» над командой Владимира Шарана (4:1)

  • 18.03.2017 18:12
  • 285 просмотров
  • 2 комментария
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Эксперт программы «Футбол LIVE» Йожеф Сабо прокомментировал победу «Стали» в игре против «Александрии» (4:1).

- Мои поздравления Леониду Кучуку и его команде, сегодня они победили. Сразу же отмечу, что судейство было безобразным, первого пенальти точно не было. Пенальти, который назначил арбитр, сломал «Александрию». Сам матч меня не впечатлил, было слишком много борьбы, судья постоянно останавливал игру. Это говорит о классе команд и судейства.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 18.03.2017 18:15
    0
    там треба було пенальті ставити раніше, коли дебелка збили. А той що призначили, дійсно помилковий, рука була притиснута до корпусу. Суддя просто "віддав"
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 18.03.2017 18:24
    0
    Почему так строго к арбитру? Они свистят так, как умеют, а кто не умеет, тот свистит как ему прикажут, что тут не ясного? Всегда так было и так будет, это футбол, если кто-то попутал с шахматами....
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