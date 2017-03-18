Йожеф САБО: «Судейство было безобразным. Пенальти сломал Александрию»

Эксперт программы «Футбол LIVE» Йожеф Сабо прокомментировал победу «Стали» в игре против «Александрии» (4:1).

- Мои поздравления Леониду Кучуку и его команде, сегодня они победили. Сразу же отмечу, что судейство было безобразным, первого пенальти точно не было. Пенальти, который назначил арбитр, сломал «Александрию». Сам матч меня не впечатлил, было слишком много борьбы, судья постоянно останавливал игру. Это говорит о классе команд и судейства.