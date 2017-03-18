Владимир ШАРАН: «Проиграли в первую очередь из-за детских ошибок»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:



- Если подводить итога матча, то результат на табло, но он, безусловно, не соответствует тому, что происходило на футбольном поле. Но мы не заслуживали такого поражения, но нужно констатировать тот факт, что мы проиграли. Проиграли в первую очередь из-за детских ошибок, которые у нас были, поскольку я не могу сказать, что «Сталь» создала столько моментов, чтобы забить четыре мяча.



В первом тайме мы играли неплохо – забили гол и очень грамотно действовали в обороне. Однако перед матчем у нас произошло очень много изменений в составе. Шендрик получил травму в прошлом матче с «Днепром», Чеботаев на предматчевом занятии сломал кисть – это два футболиста, которые должны были играть в стартовом составе. И также Гитченко, которого мы также планировали поставить с первых минут, так вот он с утра заболел. То есть, все эти проблемы были ощутимыми на футбольном поле. В результате мы сыграли с тремя центральными защитниками, причем сыграли так первый раз, даже на сборе у нас не было такого сочетания. Поэтому взаимопонимания у ни не было, но ребята справлялись.



А после второго пропущенного мяча, который, скажем так, проспали некоторые наши игроки, когда команда соперника разыграла стандарт, и после этого уже было тяжело отыграться. Но особо моментов не было ни у нас, ни у них, вплоть до удаления, опять таки пенальти, поэтому такой и результат. Но мы все равно держим удар, и будем двигаться дальше, поскольку впереди еще десять поединков. Самое главное, чтобы все были здоровы, поскольку сегодня еще и Запорожан выбыл во время игры, получив травму. А это капитан команды, наш лидер. Но такие случаи бывают в футболе, поэтому нужно это выдержать и смотреть в будущее.