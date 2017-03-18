Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины не едет в Загреб отбиваться»

После утренней тренировки, предшествовавшей вылету сборной Украины в Австрию для подготовки к поединку отбора ЧМ-2018 против Хорватии, с журналистами пообщался полузащитник сине-желтых Андрей Ярмоленко, который в матче 22-го тура с Черноморцем прервал свою безголевую серию в первенстве страны, длившуюся 442 минуты.

— Андрей, забив вчера гол, сбросил психологический груз?

— Забивать всегда приятно. Надеюсь, что этот гол придаст уверенности не только мне, но и Динамо. Постараюсь и в следующих поединках огорчать противника.

— А следующий матч — ключевой для сборной Украины.

— Я не считаю, что он ключевой. За победу над Хорватией дают такие же три очка, как и за выигрыш у других команд. После игры в Загребе нужно будет пройти еще половину дистанции группового раунда. Хотя, конечно, мы прекрасно понимаем силу балканской сборной. Тем не менее мы тоже не лыком шиты, поэтому едем в гости за победой, а как все сложится, узнаем поздно вечером 24 марта.

— У некоторых украинских исполнителей практически нет игровой практики. Это минус для сине-желтых?

— Как сказать. Безусловно, плохо, что ребята не играют, возможно, они уже соскучились по эмоциям. Но дело в том, что на одну игру можно собраться, класс футболистов нашей сборной этому поспособствует.

— Хорватия — фаворит встречи?

— У букмекеров — возможно. Но это еще ничего не значит. Мы уважаем соперника, но никак не боимся. Да, у хорватов много игроков высочайшего уровня, но сборная Украины не едет в Загреб отбиваться, мы хотим показать качественный футбол. Очень надеюсь, что у нас это получится.

— Кого считаешь лидером клетчатых?

— Я бы выделил тройку центральных полузащитников в лице Луки Модрича, Ивана Ракитича и Матео Ковачича. Они классно контролируют мяч, играют с головой. Также хорош и Марио Манджукич, который может сотворить момент из ничего. При розыгрыше стандартных положений у наших ворот стоит уделить особое внимание и Виде.

— С Домагоем обсуждали будущий матч?

— Разве что в шутку. Секретами не делились (улыбается).

— Ты изучал возможности своих оппонентов на фланге, в частности, Йосипа Пиварича и Ивана Стринича?

— Нет. В Австрии у нас будет достаточно времени, чтобы тренеры показали нам все, что собрали о хорватских футболистах.

— Ты готов подтвердить статус лидера нашей сборной?

— Обещаю сделать все, что будет в моих силах.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК