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Локомотив и Спартак сыграли вничью

Состоялся последний субботний поединок 20-го тура РПЛ

  • 18.03.2017 17:46
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ФК Локомотив Москва
© ФК Локомотив Москва

Чемпионат России. 20-й тур

«Локомотив» – «Спартак» – 1:1
Голы: Ари, 41 – Промес, 52

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов, Михалик, Кверквелия, Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Фернандеш (Майкон, 76), Игнатьев, Миранчук, Ари.
«Спартак»: Ребров, Кутепов, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Промес, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш.
Предупреждения: Фернандо (29), Игнатьев (34), Фернандеш (72), Ещенко (79), Ари (84)

Источник — Sport.ua

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