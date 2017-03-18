«Металлист 1925» провел очередной, четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Ужгороде. Соперником харьковчан был чемпион и обладатель Кубка Закарпатской области - ФК «Ужгород». Сразу стоит отметить, что ужгородская команда ныне переживает не самые лучшие времена, а ее костяк составляют молодые футболисты. Тем не менее, контрольный поединок для тренерского штаба харьковчан получился достаточно информативным, а Александр Призетко дал поиграть практически всем имеющимся футболистам. Игра проходила под достаточно сильным дождем, однако это совершенно не помешало ребятам показать содержательный и яркий футбол.

Победу «желто-синим» принесли два точных удара Андрея Ралюченко в первом тайме, после же перерыва ужгородцы усилиями Александра Назаренко один мяч отыграли. В итоге «Металлист 1925» одержал четвертую победу на этом сборе. Следующий матч харьковская команда проведет в среду, 22-го марта. Соперником будет участник аматорского чемпионата Украины - ФК «Львов».

«Металлист 1925» – «Ужгород» – 2:1

Голы: Ралюченко 11, 40 – Назаренко, 54

«Металлист 1925»: Федак, Процевский (Кузьмин 46), Сидоренко (Цвиренко 46), Маслов (Литвяк 46), Емельянов (Коваленко 46), Ралюченко (Пец 46), Пивоваров (Безродний 46), Добарин (Романов 46), Краев (Ермоленко 46), Синица (Кателин 46), Давыдов (к) (Скотаренко 46)

«Ужгород»: Сидоренко, Варваринец, Чокнадий, Браслов, Миклош, Трухан, Каганец, Назаренко, Татинец, Соскида (к), Дуран

На замену выходили: Ковач, Блох, Билинский, Бобик, Арделян, Пинковский, Жинтичка