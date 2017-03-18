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Артем БЕСЕДИН: «Приезд в сборную – праздник для каждого игрока»

Нападающий национальной команды Украины поделился ожиданиями от встречи с Хорватией

  • 18.03.2017 17:21
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ФФУ. Артем Беседин
© ФФУ. Артем Беседин

Нападник київського «Динамо» та національної збірної команди України Артем Бєсєдін прокоментував майбутню зустріч відбору чемпіонату світу 2018 року із командою Хорватії.

-  Артеме, вчора «Динамо» обіграло «Чорноморець» у рамках 22-го туру чемпіонату України. Тобто, Ваш клуб завершив перший етап внутрішніх змагань на мажорній ноті. З якими емоціями Ви повертаєтесь до збірної, зважаючи на те, що не бачилися із колегами по збірній з минулої осені?
-  До збірної завжди приїжджаємо в гарному настрої. З впевненістю можу сказати, що це свято для кожного футболіста. Тим паче, матч з Хорватією буде дуже цікавим. Щодо останньої гри в клубі – завжди приємно вигравати, тим більше перед грою збірної це додало впевненості. Я думаю, головне – це гарно підготуватися і підійти в командній формі до матчу з Хорватією.

-  Як Ви вважаєте, наявність постійної ігрової практики зможе Вам допомогти вийти у стартовому складі у матчі з хорватами?
-  Це один з нюансів, один з пунктів – вийти у стартовому складі. Щоб у тренувальному процесі тренери побачили, що ти готовий вийти в основному складі, це теж важливо. Буду намагатися зробити все від мене залежне для цього, а там – побачимо.

-  А що Андрій Миколайович сказав, коли Ви приїхали на збір? Була якась індивідуальна бесіда?
-  Ні, індивідуальної розмови ще не було. З хлопцями, звичайно, поспілкувались.

-  А що Ви знаєте про збірну Хорватії? Як можна досягнути позитивного результату у майбутньому протистоянні із суперником з іменем?
-  Ми тільки-но зібралися, у нас ще є час розібрати суперника. Сьогодні прибудемо в Австрію і вже будемо безпосередньо вивчати цю команду. Звичайно, Хорватія – це фаворит групи, сильний суперник, у них зібрані дуже хороші гравці, тому і налаштовуємося ми відповідно. Можу повторити ще раз, що буде дуже цікаво.

-  Хорвати два матчі поспіль вдома грали без глядачів, і це буде їх перший поєдинок з заповненими (принаймні, вони так обіцяють, виходячи з кількості проданих квитків) трибунами. Наскільки це може ускладнити завдання для нашої команди?
-  А чому це має завадити? Ми ж не вперше граємо в гостях, на заповненому стадіоні. Нам потрібно виходити і робити свою роботу добре, не зважаючи на те, в гостях ми граємо чи вдома. Якщо так відноситися до справи, то все буде гаразд.

Источник — Федерация футбола Украины

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