Леонид КУЧУК: «Карикари знаю, когда ему было еще 17 лет»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Леонид Станиславович, сегодня Карикари оформил хет-трик. Известно, что многие африканские игроки после таких матчей начинают витать облаках. У вас есть способ вернуть его на землю?

- Вы немного недооцениваете африканских парней. Они такие же футболисты, как и наши. Я работал со многими очень известными африканскими футболистами, которые известны во всем мире. И на самом деле они очень покладистые, если их только не очень много. И если они видят какую-то определенную цель или задачу, а наша цель сейчас это победа в любой игре, будто она финальная, поэтому я не думаю, что Карикари сейчас словит звезду. Он играл в Европе – в Норвегии и Швеции, а там любому футболисту, в том числе украинскому будет довольно сложно. В этих странах команды, как одна семья и Карикари в этом воспитан. Я ведь его уже давно знаю. Когда ему только было 17 лет, и в Украине не слышали о таком футболисте, я его уже знал - ездил в Гану, просматривал его. Поэтому, когда пришел в «Сталь» даже удивился, что он у нас. А я хотел его взять в свою команду, когда ему еще было 17 лет. Поэтому ничего тут такого нет, думаю, что звездочку он не поймает.

- Второй тайм, после ничейного первого, команда выиграла 3:0. О чем речь шла в перерыве в раздевалке?

- Первое это то, что мы немного проседали и медленно начинали атаку, нас начинали прессинговать и мы, доходя до штрафной соперника, затем почему-то возвращали мяч своему вратарю. Поэтому нужно было играть быстрее, и не давать сопернику нас прессинговать. Вот и всё. Поэтому не было какой-то накачки, а было конкретное задание и футболисты с ним справились. И мы не позволяли сопернику так играть, хотя обе команды играли в очень плотный футбол. Почему? Потому что само поле не быстрое. Когда поле не быстрое, то в игре сразу много единоборств. Когда оно быстрое, то от контактов можно уйти. А сегодня поле не быстрое, оно хорошее, зеленое, но мяч все-таки подпрыгивает.

- У вас какие-то вопросы к «Метеору» и качеству газона?

- При чем тут это? «Метеор» - это большие традиции и я рад, что я на нем. Тут люди чемпионами становились. Стадион «Метеор»... вот я выхожу на поле – это, как храм. Если кому-то кажется, что тут нельзя играть в футбол, то это не так. Просто ранняя весна, еще трава не полностью взошла, и тут нет такого подогрева. А позже поле будет быстрое, особенно если его польешь, и от этого футбол будет быстрее. А на данный момент больше единоборств. И тут кто лучше в них смотрится, кто выиграет подборы, кто лучше себя реализует в таких ситуациях, тот и выигрывает матчи. А стадион «Метеор» видел таких футболистов, что Дай Бог, нам еще и увидеть. Вот выхожу на бровку и сразу ностальгия по футболу. Стадион – прекрасный.