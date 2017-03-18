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Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ: «Приглашение Гладкого – разумное решение Карпат»

Львовскому клубу был необходим форвард после ухода Густаво Бланко-Лещука, считает специалист

  • 18.03.2017 17:14
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dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий
© dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий

Ігор Кульчицький похвалив трансферну політику «Карпат».

«Карпати» поліпшили гру, бо розумно попрацювали на трансферному ринку, - сказав легендарний в минулому гравець львівського клубу Ігор Кульчицький, - До нас прийшли досвідчені гравці: Боровик, Голодюк, Дитятьєв, Гладкий. Непогано діє і Матвієнко. У команді були непогані молоді хлопці, але їм відчутно бракувало досвіду. Клуб зробив правильний крок, залучивши футболістів, які встигли пограти в чемпіонаті України. Розумним виглядає запрошення Олександра Гладкого. Що не кажіть, але після того, як команду полишив Бланко-Лещук, «Карпатам» бракувало нападника. Ігор Худоб'як не буде завжди забивати, бо він не є форвардом. Добре, що Ігор часто нас рятував, але... Нині ж є Гладкий, який добре виконує свою роботу: вміє зачепитися за м’яч, притримати м’яча, віддати пас і втекти».

Источник — ПлюсСпорт

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