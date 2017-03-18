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Эйбар и Эспаньол разошлись миром

На гол Кике точным ударом ответил Хурадо

  • 18.03.2017 16:54
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ФК Эйбар
© ФК Эйбар

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Эйбар» – «Эспаньол» – 1:1
Голы: Кике, 20 – Хурадо, 50

«Эйбар»: Йоэль, Капа, Рамис, Лежен, Арбилья, Леон, Эскаланте, Дани Гарсия, Инуи (Бебе, 81), Кике (Пенья, 75), Энрик.
«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Дуарте, Рейес, Кариколь, Перес (Марк Рока, 66), Лопес Сильва, Диоп (Санчес, 53), Хурадо, Кайседо (Васкес, 82), Морено.
Предупреждения: Эскаланте (7), Диоп (28), Рейес (61), Гальвес (70), Кайседо (81), Кариколь (89)

Источник — Sport.ua

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