Вест Бромвич уверенно бьет Арсенал

*Копатели янтаря перекрыли дорогу к границе с Польшей, требуя от полиции отпустить их друга!*СПАС...

хороший парень - это не проФФесия(вспомнился проффесор наш))), это если про Зозулю, Бойка и Коноп...

там где и сачко -В ЖОПЕ, там им самое место

Хотілося би в центрі побачити Малину і Зину, ну і Степана мабуть, але то вже не суть важливо. А З...