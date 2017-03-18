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Вест Бромвич уверенно бьет Арсенал

Команда Арсена Венгера терпит очередное поражение

  • 18.03.2017 16:35
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Метки
ФК Арсенал Лондон
© ФК Арсенал Лондон

Чемпионат Англии. 29-й тур

«Вест Бромвич» – «Арсенал» – 3:1
Голы: Доусон, 12, 75, Робсон-Кану, 55 – Санчес, 15

«Вест Бромвич»: Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Эванс, Флетчер, Ливермор, Шадли (Филд, 90), Брант (Якоб, 72), Макклейн, Рондон (Робсон-Кану, 54).
«Арсенал»: Чех (Оспина, 38), Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Рэмзи, Джака, Уолкотт (Жиру, 65), Окслейд-Чемберлен, Санчес (Ивоби, 78), Уэлбек.
Предупреждение: Макклейн (42)

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Источник — Sport.ua

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