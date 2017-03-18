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22-й тур
Сталь Каменское
4:1
Александрия
18.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сталь — Александрия — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Сталь» — «Александрия»

  • 18.03.2017 18:30
  • 811 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vk.com/staldndz1926
© vk.com/staldndz1926

В поединке 22-го тура чемпионата Украины «Сталь» — «Александрия» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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