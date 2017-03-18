Павел ШКАПЕНКО: «Зачем Динамо Мораес этой весной?»

Павло Шкапенко називає логічним те, що «Динамо» відпустило Мораеса в Китай
«Будьмо відверті, навіщо Жуніор «Динамо» навесні? - розмірковує Павло Шкапенко, - Єврокубків немає, боротьба за «золото» програна і «бронзу» кияни не віддадуть «Зорі». Так, атака трішки послабне, але нічого страшного не буде, бо навесні більшість матчів «Динамо» не матиме турнірного значення. Навпаки, Сергій Ребров дає шанс Бесєдіну, Яремчуку та іншим молодим хлопцям. Усе в їхніх руках».
Источник — ПлюсСпорт
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