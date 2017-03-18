ЛЕОНЕНКО: «Украина в Хорватии поставит 50 автобусов в своей штрафной»

Эксперт каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Виктор Леоненко дал интервью накануне матча Хорватия – Украина, в котором порассуждал о тактике нашей команды.

- Как думаете, какую тактику нужно избрать сборной Украины, чтобы добиться результата?

- А тактика у нас одна, очень простая: все сзади, а впереди, может быть, что-то получится. Это у всех клубов практически. У нас только «Шахтер» отличается.

- Сработает?

- А я не знаю, нужно же отзащищаться. А когда ты строишь игру от обороны, значит, как правило, даже если ты играешь на ничью, то проигрываешь. Чего все ждут? При Фоменко ведь то же самое было. Привет, 50 автобусов в своей штрафной! И у Шевы в Хорватии, наверное, так же будет. Я бы не хотел, чтобы было то же самое. Но, скорей всего, будут играть на контратаках. Получится? Посмотрим.

- Есть шанс?

- Когда видишь, как «Барселона» обыгрывает «ПСЖ», то понимаешь, что шансы есть всегда. Ошибки судейские, ошибки игровые…

Я никогда не хожу и не кричу на каждом углу, что те так-то и так-то сыграют. Умные люди не говорят, кто как сыграет. Ведь можно травму получить на разминке. При мне Шева и Женя Сидоров просто вставали с кровати и травму мениска заработали. Непонятно, что в голове у тренера, кого он поставит в состав, кто заболеет…