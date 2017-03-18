ЛЕОНЕНКО: «Украина в Хорватии поставит 50 автобусов в своей штрафной»

Эксперт каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Виктор Леоненко дал интервью накануне матча Хорватия – Украина, в котором порассуждал о тактике нашей команды.
- Как думаете, какую тактику нужно избрать сборной Украины, чтобы добиться результата?
- А тактика у нас одна, очень простая: все сзади, а впереди, может быть, что-то получится. Это у всех клубов практически. У нас только «Шахтер» отличается.
- Сработает?
- А я не знаю, нужно же отзащищаться. А когда ты строишь игру от обороны, значит, как правило, даже если ты играешь на ничью, то проигрываешь. Чего все ждут? При Фоменко ведь то же самое было. Привет, 50 автобусов в своей штрафной! И у Шевы в Хорватии, наверное, так же будет. Я бы не хотел, чтобы было то же самое. Но, скорей всего, будут играть на контратаках. Получится? Посмотрим.
- Есть шанс?
- Когда видишь, как «Барселона» обыгрывает «ПСЖ», то понимаешь, что шансы есть всегда. Ошибки судейские, ошибки игровые…
Я никогда не хожу и не кричу на каждом углу, что те так-то и так-то сыграют. Умные люди не говорят, кто как сыграет. Ведь можно травму получить на разминке. При мне Шева и Женя Сидоров просто вставали с кровати и травму мениска заработали. Непонятно, что в голове у тренера, кого он поставит в состав, кто заболеет…
Источник — ТК Футбол
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Леон ты обиженная временем сука.
Сука которая поет за деньги.
Жалко тебя.
Леон ты обиженная временем сука.
Сука которая поет за деньги.
Жалко тебя.
Шахтер выделяется, чем дырявой защитой???, спасибо вам за это. Сборной это поможет.Леон ты обиженная временем сука.Сука которая поет за деньги.Жалко тебя.
Ну так на евро же всех собак спустили на Ярмолу и Коноплянку..На данный момент большинство игроков из ШД..Но угадай, кто будет виноват в случае проиграша?
Правда одна писяет в трусики когда позиционно атакуют особенно испанцы.
Вторая силовой борьбы мы не любим.
Третья почему то всегда хочет вратарю пас отдать но получается привоз
А четвертая вовсе на лавочке сидит принца ждет.
Вот такая сказочка.
Шахтер выделяется, чем дырявой защитой???, спасибо вам за это. Сборной это поможет.Леон ты обиженная временем сука.Сука которая поет за деньги.Жалко тебя.
Ну так на евро же всех собак спустили на Ярмолу и Коноплянку..На данный момент большинство игроков из ШД..Но угадай, кто будет виноват в случае проиграша?
---А вот когда пять раз подряд забить не могут нападающие не так страшно,но когда забьют то сразу герои.То самый Коноплянка,когда играл в Украине,то мог пять-шесть матчей оставаться без забитого-это было не страшно.Но когда забивал,то сразу герой и все ляпы ранее забывались.
---Так и в сборной.Проиграла команда,но напомни один матч которые наши в переди играющие игроки,что то сделали,что бы их упрекнуть было не за что.
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Юрий Алпатов, 18.03.2017 16:24 Шахтер выделяется, чем дырявой защитой???, спасибо вам за это. Сборной это поможет.Леон ты обиженная временем сука.Сука которая поет за деньги.Жалко тебя. Ну так на евро же всех собак спустили на Ярмолу и Коноплянку..На данный момент большинство игроков из ШД..Но угадай, кто будет виноват в случае проиграша?
---В футболе всегда больше возвышают нападающих.Когда защитники спасают не однократно от голов,то не так заметно.Но когда пропустили сразу шишки на защитников.В одном матче защита срабатывает от голевого момента пять раз это 100% и один пропустят.---А вот когда пять раз подряд забить не могут нападающие не так страшно,но когда забьют то сразу герои.То самый Коноплянка,когда играл в Украине,то мог пять-шесть матчей оставаться без забитого-это было не страшно.Но когда забивал,то сразу герой и все ляпы ранее забывались.---Так и в сборной.Проиграла команда,но напомни один матч которые наши в переди играющие игроки,что то сделали,что бы их упрекнуть было не за что.--
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