Антонио КОНТЕ: «Все игроки Челси сейчас на пике формы»

Антонио Конте говорил о качествах Сеска Фабрегаса и Неманьи Матича и признал, что выбирать между двумя этими игроками очень трудно.

Н’Голо Канте регулярно выходил в стартовом составе «синих» в этом сезоне, и партнерами француза становились либо Фабрегас, либо Матич.



Несмотря на то, что у этих футболистов есть схожие черты, они представляют собой два совершенно разных типа опорных полузащитников, и Конте объяснил, что его решение о том, кого выпускать, в основном зависит от противника и от того, с какими угрозами предстоит столкнуться.



«На этом этапе сезона мне важно управлять ситуацией и понимать, когда надо выпускать Сеска, а когда Матича», — говорит тренер «синих».



«Мы говорим о двух прекрасных игроках с разными данными. Неманья более физически сильный, техничный, но у Сеска больше фантазии. Сеск очень техничен, обладает фантазией, но физически слабее Неманьи».



«Я думаю, сейчас все мои игроки находятся на пике формы, и мне нелегко принять решение. В этом случае мне важно управлять ситуацией и наблюдать матч за матчем, я должен понимать, что, например, мы играем против физически сильного противника, они прекрасно исполняют стандарты, и надо хорошо подумать, чтобы принять верное решение».

Конте похвалил Фабрегаса за выступление на поле и профессионализм за его пределами.



«Он всегда влияет на ход игры, потому что он обладает прекрасной техникой, и он может доставить мяч туда, куда хочет. Он великий игрок, он делает важные передачи и голевые, и он сам забивает».



«Сеск в этом сезоне демонстрирует, что он замечательный игрок, но главное, что он профессионал, и я очень доволен его отдачей и трудолюбием».



«В этом сезоне ему пришлось столкнуться с новой ситуацией, потому что раньше он играл в каждом матче, и поменять все нелегко. Он прибавляет во всех аспектах, и он замечательный футболист».



Способность Конте выбирать оптимальный состав на протяжении сезона и отсутствие еврокубков означают, что не у всех членов команды было достаточно игрового времени.



Итальянец рассказал, как ему удается поддерживать боевой настрой в команде.



«Когда у тебя 20–21 игрок, самый лучший способ показывать на тренировках, что все одинаково важны, — это быть внимательным с каждым».



«Если во время тренировки вы не уделяете внимание игроку, не заставляете его прогрессировать, это недостаток уважения к нему. В этом случае игрок будет расстроен и будет прав, но этого не бывает, когда тренер старается выбрать 11 лучших, чтобы команда победила».



«Моя задача — выбрать оптимальный состав, но иногда этот выбор может быть и ошибочным».