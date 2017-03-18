Амбросий ЧАЧУА: «Днепр с Ротанем и без Ротаня – это разные команды»

Попри вимушену відсутність кількох ключових футболістів, можливість вийти на поле з перших хвилин отримав Амбросій Чачуа. У попередніх матчах, півзахисник підсилював гру команди виходячи на заміну. Можна говорити, що Чачуа відмінно впорався із покладеним на нього завданням. Адже, коли карпатівець був з м’ячем, оборонці «Дніпра» ледь не хапались за голову, відібрати круглого у Чачуа дійсно важко.

«Була важка бойова гра, ніхто не хотів поступатись. Обидві команди мали хороші моменти. Особливо, коли Паша Ксьонз пробивав по воротах і влучив у штангу. Нічия більше закономірний результат, судячи по грі. Скажу, що сьогодні на полі бились дві справді хороші команди» – розповідає Чачуа.

«До старту дніпрян повернувся Руслан Ротань, команда без нього і з ним – абсолютно два різні колективи. Це висококваліфікований футболіст, гравець національної збірної. Ротань вже протягом багатьох років підтверджує свою майстерність, виключенням не став і сьогоднішній матч. Звичайно, важче протистояти команді, котра грає на чолі зі своїм лідером».

«Повторюсь, що ми мали хороші моменти і потрібно було їх реалізовувати. Можливо, не вистачило агресії в завершальній стадії, аби таки забити переможний м’яч. Думаю, якщо прибавимо у цьому компоненті до наступного матчу, то неодмінно переможемо» – додав карпатівець.