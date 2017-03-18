Иван ОРДЕЦ: «Приятно, что в сборную вызвано столько игроков Шахтера»

Захисник національної збірної України Іван Ордець розповів про виклик до команди та підготовку «синьо-жовтих» до відповідального виїзного кваліфікаційного матчу чемпіонату світу 2018 року із командою Хорватії.



- Іване, вітаємо Вас з поверненням до національної збірної! З огляду на те, що Ви маєте стабільну ігрову практику в «Шахтарі», напевно розраховували на виклик від Андрія Миколайовича?

- Якщо граєш в клубі і демонструєш хороший футбол, то рано чи пізно отримаєш виклик до національної команди. Дуже приємно, що покликали у збірну - ще й на таку гру. У Загребі нашій збірній необхідно вийти на поле, показати хорошу гру і спробувати перемогти.



- Як настрій у хлопців напередодні такого відповідального матчу? Все-таки Хорватія є лідером групи і фаворитом протистояння з Україною...

- Ми чудово розуміємо, що це за команда. Всі футболісти виступають в провідних клубах Європи, показують там хорошу гру. Багато з них грають в Лізі чемпіонів. Думаю, буде дуже хороша гра.



- Чи не побоюєтеся Ви того, що проти української збірної може зіграти фактор нестачі ігрової практики у низки футболістів в порівнянні з хорватською командою, третина складу якої сформована з учасників чвертьфінальних баталій Ліги чемпіонів?

- У нас є п'ять днів тренувань, протягом яких нам потрібно добре підготуватися до очної зустрічі з хорватами. У нас всі професіонали, і ми зобов'язані виходити і демонструвати хорошу гру. Звичайно, це мінус, що деякі хлопці не грають у своїх клубах. Неприємно, коли у тебе немає ігрової практики. Але, сподіваюся, це не складе нам проблем в матчі з Хорватією.



- Андрій Миколайович викликав до збірної десятьох гравців «Шахтаря», фактично зробивши донецький клуб базовим для збірної України. Чи відчуваєте Ви гордість за клуб в зв'язку з вибором тренера національної команди?

- Мені дуже приємно, що така кількість футболістів «Шахтаря» викликається до збірної. Тим більше, що зараз стиль гри збірної змінився - став більш схожий на той, який сповідує мій клуб. Більше гри в пас, менше ударів вперед. Думаю, що нинішній ігровий стиль збірної відповідає останнім трендам європейського футболу.