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Иван ОРДЕЦ: «Приятно, что в сборную вызвано столько игроков Шахтера»

Защитник национальной команды Украины поделился ожиданиями от матча с Хорватией

  • 18.03.2017 15:34
  • 223 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Иван Ордец
© ФФУ. Иван Ордец

Захисник національної збірної України Іван Ордець розповів про виклик до команди та підготовку «синьо-жовтих» до відповідального виїзного кваліфікаційного матчу чемпіонату світу 2018 року із командою Хорватії.

- Іване, вітаємо Вас з поверненням до національної збірної! З огляду на те, що Ви маєте стабільну ігрову практику в «Шахтарі», напевно розраховували на виклик від Андрія Миколайовича?
- Якщо граєш в клубі і демонструєш хороший футбол, то рано чи пізно отримаєш виклик до національної команди. Дуже приємно, що покликали у збірну - ще й на таку гру. У Загребі нашій збірній необхідно вийти на поле, показати хорошу гру і спробувати перемогти.

- Як настрій у хлопців напередодні такого відповідального матчу? Все-таки Хорватія є лідером групи і фаворитом протистояння з Україною...
- Ми чудово розуміємо, що це за команда. Всі футболісти виступають в провідних клубах Європи, показують там хорошу гру. Багато з них грають в Лізі чемпіонів. Думаю, буде дуже хороша гра.

- Чи не побоюєтеся Ви того, що проти української збірної може зіграти фактор нестачі ігрової практики у низки футболістів в порівнянні з хорватською командою, третина складу якої сформована з учасників чвертьфінальних баталій Ліги чемпіонів?
- У нас є п'ять днів тренувань, протягом яких нам потрібно добре підготуватися до очної зустрічі з хорватами. У нас всі професіонали, і ми зобов'язані виходити і демонструвати хорошу гру. Звичайно, це мінус, що деякі хлопці не грають у своїх клубах. Неприємно, коли у тебе немає ігрової практики. Але, сподіваюся, це не складе нам проблем в матчі з Хорватією.

- Андрій Миколайович викликав до збірної десятьох гравців «Шахтаря», фактично зробивши донецький клуб базовим для збірної України. Чи відчуваєте Ви гордість за клуб в зв'язку з вибором тренера національної команди?
- Мені дуже приємно, що така кількість футболістів «Шахтаря» викликається до збірної. Тим більше, що зараз стиль гри збірної змінився - став більш схожий на той, який сповідує мій клуб. Більше гри в пас, менше ударів вперед. Думаю, що нинішній ігровий стиль збірної відповідає останнім трендам європейського футболу.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 18.03.2017 16:02
    +1
    Зіграйте з хорватами так, як Шахтар із Сельтою в першому матчі. Тоді у вас все вийде!
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