Игроки Шахтера получат три выходных дня

После матча с «Олимпиком» «горняки», за исключением футболистов, отправившихся в расположение национальной сборной, получили два дня отдыха. Команда соберется на УТК им. Банникова в понедельник и будет работать в режиме утренних тренировок.
24, 25 и 26 марта также объявлены выходными, а 27 марта «Шахтер» начнет подготовку к поединку 23-го тура Премьер-лиги Украины против луганской «Зари» в полном составе.
Источник — ФК Шахтер
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