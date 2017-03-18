Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игроки Шахтера получат три выходных дня

Подготовку к матчу против «Зари» начнется 27-го марта

  • 18.03.2017 15:21
  • 65 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

После матча с «Олимпиком» «горняки», за исключением футболистов, отправившихся в расположение национальной сборной, получили два дня отдыха. Команда соберется на УТК им. Банникова в понедельник и будет работать в режиме утренних тренировок.

24, 25 и 26 марта также объявлены выходными, а 27 марта «Шахтер» начнет подготовку к поединку 23-го тура Премьер-лиги Украины против луганской «Зари» в полном составе.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.