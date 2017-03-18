Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Томь обыграла Амкар, Урал сильнее Рубина

Состоялись субботние матчи 20-го тура РПЛ

  • 18.03.2017 15:14
  • 54 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Урал
© ФК Урал

Чемпионат России. 20-й тур

«Томь» – «Амкар» – 1:0
Гол: Кузнецов, 24

«Томь»: Солосин, Сасин, Митерев, Баляйкин, Осипов, Попов, Кузнецов (Большунов, 84), Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).
«Амкар»: Хомич, Конде, Огуде, Занев, Идову, Комолов, Голь, Костюков (Зайцев, 57), Гиголаев (Йовичич, 75), Гасилин (Салугин, 61), Бодул.
Предупреждения: Осипов (35), Пугин (37), Голь (46), Попов (49), Конде (61), Зайцев (78), Идову (84), Бодул (90)

«Урал» – «Рубин» – 1:0
Гол: Ильин, 11

«Урал»: Заболотный, Новиков, Динга, Данцев, Лунгу, Димитров (Серченков, 87), Бикфалви, Емельянов, Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Ильин (Бугуи, 90).
«Рубин»: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Набиуллин (Ткачук, 69), Ахметов, Мвила, Цакташ, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Лестьенн, 69).
Предупреждения: Бикфалви (69), Жонатас (80), Коробов (83)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.