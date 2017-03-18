Томь обыграла Амкар, Урал сильнее Рубина

Чемпионат России. 20-й тур
«Томь» – «Амкар» – 1:0
Гол: Кузнецов, 24
«Томь»: Солосин, Сасин, Митерев, Баляйкин, Осипов, Попов, Кузнецов (Большунов, 84), Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).
«Амкар»: Хомич, Конде, Огуде, Занев, Идову, Комолов, Голь, Костюков (Зайцев, 57), Гиголаев (Йовичич, 75), Гасилин (Салугин, 61), Бодул.
Предупреждения: Осипов (35), Пугин (37), Голь (46), Попов (49), Конде (61), Зайцев (78), Идову (84), Бодул (90)
«Урал» – «Рубин» – 1:0
Гол: Ильин, 11
«Урал»: Заболотный, Новиков, Динга, Данцев, Лунгу, Димитров (Серченков, 87), Бикфалви, Емельянов, Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Ильин (Бугуи, 90).
«Рубин»: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Набиуллин (Ткачук, 69), Ахметов, Мвила, Цакташ, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Лестьенн, 69).
Предупреждения: Бикфалви (69), Жонатас (80), Коробов (83)
Источник — Sport.ua
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