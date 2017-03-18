Теодорчик получил вызов в сборную Польши на матч с Черногорией

Польский нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», вошел в список из 26 футболистов, вызванных на матч отбора к ЧМ-2018 против Черногории.
Напомним, в нынешнем сезоне Теодорчик забил 20 голов в чемпионате Бельгии. Еще 8 результативных ударов на счету польского форварда в других турнирах в составе бельгийского клуба.
Главный тренер сборной Польши Адам Навалка вызвал следующих футболистов:
Вратари: Лукаш Фабиански (Суонси Сити, Уэльс), Лукаш Скорупски (Эмполи, Италия), Войцех Щесны (Рома, Италия)
Защитники: Бартош Берещински (Сампдория, Италия), Тиаго Ционек (Палермо, Италия), Игорь Левчук (Бордо, Франция), Лукаш Пищек (Боруссия Д, Германия), Камил Глик (Монако, Франция), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба — Легия), Мацей Садлок (Висла Краков)
Полузащитники: Якуб Блащиковски (Вольфсбург, Германия), Карол Линетти (Сампдория, Италия), Мацей Рыбус (Лион, Франция), Павел Вшолек (Куинз Парк Рейнджерс, Англия), Камил Гросицки (Халл Сити, Англия), Гжегож Крыховяк (ПСЖ, Франция), Петр Зьелински (Наполи, Италия), Яцек Горальски (Ягеллония), Славомир Пешко (Лехия), Кшиштоф Мачински (Висла), Дамьян Дабровски (Краковия)
Нападающие: Лукаш Теодорчик (Андерлехт, Бельгия), Роберт Левандовски (Бавария, Германия), Аркадуиш Милик (Наполи, Италия), Камил Вильчек (Брондбю, Дания)
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І дурному зрозуміло, що його викличуть і що грати він буде теж.
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