Теодорчик получил вызов в сборную Польши на матч с Черногорией

Ромулик, ты что ли??? Как там в отпуске с семьей отдыхаешь???

Дегенерат, судя по твоему высеру, ты каждый вечер на кукушонка наяриваешьа если Яремчук вчера и н...

В данном случае "высрался" как раз ты !

Селезнёва выпускать токмо на пенальти , больше он ничего не забивает , разве с линии ворот , но о...