Сталь завершила первый этап разгромной победой над Александрией

Первый этап украинской Премьер-лиги «Сталь» и «Александрия» заканчивают в разных «шестёрках», а посему и турнирные задачи на оставшуюся часть сезона ставят абсолютно разные. Команду Владимира Шарана ждет борьба за еврокубковую зону, в то время как «сталевары» претендуют максимум на седьмое место. Но уже в следующем чемпионате от каменского коллектива можно ждать прогресса, ведь «Сталь» возглавил Леонид Кучук, умеющий создавать боеспособные команды.
После зимнего перерыва «Александрия» выдала голевую феерию в поединке против «Волыни», но затем последовали два «сухих» матча. «Сталь» с новым наставником сыграла вничью и одержала две победы. Правда, в предыдущем туре не обошлось без доли везения, но «рикошет имени Дениса Васина» принес «сталеварам» три очка в Одессе. На стадионе «Черноморец» Васин отметился не только курьёзным голом, но и желтой карточкой, которая повлекла за собой дисквалификацию форварда в сегодняшнем матче. По той же причине своим командам не могли помочь «сталевар» Роман Карасюк и «александриец» Станислав Микицей.
В первой трети поединка поострее в атаке выглядели александрийцы, и именно гостям удалось открыть счет в матче. После навеса Цурикова Пономар сделал скидку на линию вратарской и Старенький головой отправил мяч в ворота. «Сталеварам» сразу же представился шанс отыграться, но Пашаев метров с 19-ти со штрафного пробил в «стенку».
Дальнейшая игра развивалась в основном в центре поля. Соперникам не хватало конструктива в атакующих действиях и обострений у ворот было крайне мало. Что и говорить, если самым опасным моментом можно назвать подачу углового в исполнения Чорния, который едва не закрутил мяч в «рамку». В концовке тайма случился неоднозначный эпизод: после удара Малакяна мяч попал в Симинина, и арбитр назначил пенальти за игру рукой. Повторы этого момента свидетельствуют как минимум о спорности решения Александра Головкова. Тем не менее, Карикари с 11-тиметрового сравнял цифры на табло.
С неприятностей для «Александрии» началась и вторая половина встречи. Быстрый розыгрыш штрафного на половине поля гостей завершился навесом от Малакяна и после неуверенных действий голкипера Карикари головой нанес точный удар. Вскоре окончательно убить интригу мог Пашаев, но после удара защитника со штрафного метров с 30-ти мяч пролетел рядом со штангой.
Тренерскому штабу александрийцев нужно было спасать ситуацию, и Владимир Шаран попытался усилить атаку, выпустив на поле Станислава Кулиша, а затем – новичка команды Владимира Приемова. Но до конца матча гостям так и не удалось создать что-либо стоящее у ворот «Стали», да и защитники команды Кучука уверенно сдерживали наступательные потуги оппонентов.
В конце матча одна из немногочисленных атак «Стали» завершилась еще одним пенальти. Симинин завалил Деула, который пытался замкнуть прострел с фланга. Защитник получил красную карточку и досрочно покинул пределы поля, а заработавший пенальти голландец сам реализовал приговор. Точку же в поединке на последней компенсированной минуте поставил Карикари, завершивший результативным ударом контратаку «сталеваров».
Под руководством Леонида Кучука «Сталь» сумела набрать 10 очков из двенадцати возможных и на данный момент каменская команда возглавляет вторую половину турнирной таблицы. Что касается «Александрии», то команда Владимира Шарана после зимнего перерыва пока разочаровывает своей игрой, что сказывается и на результате.
«Сталь» Каменское - «Александрия» - 4:1 (1:1)
Кваме Карикари, 40, с пенальти, 48, 90+5, Бой Деул, 86, с пенальти - Сергей Старенький, 19
«Сталь Каменское»: Юрий Панькив, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Алексей Довгий (Николай Ищенко, '67), Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Роман Дебелко (Максим Задерака, '87), Максим Каленчук, Эдгар Малакян (Бой Деул, '69), Кваме Карикари
«Александрия»: Владислав Леванидов, Валерий Бондаренко, Сергей Басов, Сергей Симинин, Андрей Цуриков, Артем Чорний, Владислав Огиря, Андрей Запорожан (Евгений Банада, '18), Сергей Старенький, Виталий Пономар (Владимир Приемов, '75), Василий Грицук (Станислав Кулиш, '66)
Алексей Довгий, 64. Юрий Панькив, 73. - Сергей Симинин, 39. Валерий Бондаренко, 47. Сергей Басов, 57. Андрей Цуриков, 75. Владимир Приемов, 90.
- Сергей Симинин, 85 - фол последней надежды.
Арбитр: Александр Головков (Северодонецк)
Удары (в створ): 6 (5) - 3 (2)
Угловые: 4 - 6
Оффсайды: 2 - 1
СТАЛЬ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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Сталь даёт копоти
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