Сталь завершила первый этап разгромной победой над Александрией

Первый этап украинской Премьер-лиги «Сталь» и «Александрия» заканчивают в разных «шестёрках», а посему и турнирные задачи на оставшуюся часть сезона ставят абсолютно разные. Команду Владимира Шарана ждет борьба за еврокубковую зону, в то время как «сталевары» претендуют максимум на седьмое место. Но уже в следующем чемпионате от каменского коллектива можно ждать прогресса, ведь «Сталь» возглавил Леонид Кучук, умеющий создавать боеспособные команды.

После зимнего перерыва «Александрия» выдала голевую феерию в поединке против «Волыни», но затем последовали два «сухих» матча. «Сталь» с новым наставником сыграла вничью и одержала две победы. Правда, в предыдущем туре не обошлось без доли везения, но «рикошет имени Дениса Васина» принес «сталеварам» три очка в Одессе. На стадионе «Черноморец» Васин отметился не только курьёзным голом, но и желтой карточкой, которая повлекла за собой дисквалификацию форварда в сегодняшнем матче. По той же причине своим командам не могли помочь «сталевар» Роман Карасюк и «александриец» Станислав Микицей.

В первой трети поединка поострее в атаке выглядели александрийцы, и именно гостям удалось открыть счет в матче. После навеса Цурикова Пономар сделал скидку на линию вратарской и Старенький головой отправил мяч в ворота. «Сталеварам» сразу же представился шанс отыграться, но Пашаев метров с 19-ти со штрафного пробил в «стенку».

Дальнейшая игра развивалась в основном в центре поля. Соперникам не хватало конструктива в атакующих действиях и обострений у ворот было крайне мало. Что и говорить, если самым опасным моментом можно назвать подачу углового в исполнения Чорния, который едва не закрутил мяч в «рамку». В концовке тайма случился неоднозначный эпизод: после удара Малакяна мяч попал в Симинина, и арбитр назначил пенальти за игру рукой. Повторы этого момента свидетельствуют как минимум о спорности решения Александра Головкова. Тем не менее, Карикари с 11-тиметрового сравнял цифры на табло.

С неприятностей для «Александрии» началась и вторая половина встречи. Быстрый розыгрыш штрафного на половине поля гостей завершился навесом от Малакяна и после неуверенных действий голкипера Карикари головой нанес точный удар. Вскоре окончательно убить интригу мог Пашаев, но после удара защитника со штрафного метров с 30-ти мяч пролетел рядом со штангой.

Тренерскому штабу александрийцев нужно было спасать ситуацию, и Владимир Шаран попытался усилить атаку, выпустив на поле Станислава Кулиша, а затем – новичка команды Владимира Приемова. Но до конца матча гостям так и не удалось создать что-либо стоящее у ворот «Стали», да и защитники команды Кучука уверенно сдерживали наступательные потуги оппонентов.

В конце матча одна из немногочисленных атак «Стали» завершилась еще одним пенальти. Симинин завалил Деула, который пытался замкнуть прострел с фланга. Защитник получил красную карточку и досрочно покинул пределы поля, а заработавший пенальти голландец сам реализовал приговор. Точку же в поединке на последней компенсированной минуте поставил Карикари, завершивший результативным ударом контратаку «сталеваров».

Под руководством Леонида Кучука «Сталь» сумела набрать 10 очков из двенадцати возможных и на данный момент каменская команда возглавляет вторую половину турнирной таблицы. Что касается «Александрии», то команда Владимира Шарана после зимнего перерыва пока разочаровывает своей игрой, что сказывается и на результате.

